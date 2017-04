Van Baarle kon valpartij van Sagan en Van Avermaet niet geloven

Van Baarle moest op de Oude Kwaremont een gaatje laten en hij koos voor de andere kant van de weg, waardoor hij geen hinder had van de valpartij van zijn concurrenten.

"Ik kon het eigenlijk niet geloven, ineens lagen ze daar", kijkt de 24-jarige Nederlander voor de camera van NUsport terug op pech voor de twee topfavorieten op zestien kilometer van de streep. "Ik heb na die val snel de knop omgezet en ben volle bak gaan rijden."

Van Baarle lag in een klap op de tweede plek in de koers, achter Philippe Gilbert. Het gat met de ontketende Belg was echter te groot om nog dicht te rijden, ook toen Niki Terpstra en Van Avermaet nog bij de renner van Cannondale aansloten.

"Natuurlijk ben je met drie normaal sterker dan met één, maar Gilbert telde voor drie vandaag", zegt Van Baarle met een glimlach.

Paterberg

De Zuid-Hollander zat in een goede positie, omdat hij met nog 45 kilometer te gaan samen met Fabio Felline was weggereden uit het eerste peloton.

"Van tevoren hadden we gezegd dat het na de eerste keer Paterberg zou stilvallen en dat dat een moment was om te gaan. Zo ging het precies, en ik heb geen moment getwijfeld", verklaart Van Baarle zijn aanval.

Vlak daarvoor had hij zijn kopman Sep Vanmarcke nog langs de kant van de weg zien staan. De Belg ging hard onderuit terwijl hij in de spits van de koers reed.

"Ik baalde natuurlijk heel erg toen ik Sep zag staan. Hij heeft al zoveel pech gehad. Iedereen leeft zo met hem mee, hij werkt er superhard voor, en als je dan door zoiets uitgeschakeld wordt, dat is superbalen."

Van Baarle, vorig jaar zesde in 'Vlaanderens Mooiste', toonde met zijn vierde plaats echter aan dat hij zelf ook de rol van kopman waard is in grote koersen als de Ronde van Vlaanderen.

"Natuurlijk ben ik wel een beetje teleurgesteld, want ik was zo dicht bij het podium, maar vanavond zal ik wel tevreden zijn. Nu ga ik me richten op Parijs-Roubaix van volgende week, hopelijk kan ik daar hetzelfde doen."