Gilbert had aanval op Oude Kwaremont niet gepland

De Belgisch kampioen reed op de Oude Kwaremont weg van de rest van de groep, waarin ook zijn ploeggenoten Tom Boonen en Matteo Trentin zaten.

"We zaten met zijn drieën goed vooraan. Ik had nog even overleg met Tom en we wilden doorrijden", zei Gilbert bij Sporza. De Belg versnelde daarop.

Toen Gilbert even later achterom keek, zag de coureur van Quick-Step ineens dat hij een gat had. "Ik zat ineens alleen. Ik heb wel tien keer aan de ploegleiding gevraagd wat ik moest doen, maar ik kreeg geen antwoord. Toen ben ik maar doorgereden."

Droom

De Ronde van Vlaanderen was een van de koersen die nog op zijn palmares ontbrak. Van de vijf grote wielermonumenten mist Gilbert alleen nog Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

"Het was ooit mijn droom om ze alle vijf te winnen. Het wordt moeilijk om dat te doen, maar mijn loopbaan is nog niet voorbij. Ik blijf dromen."