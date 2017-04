Gilbert geeft toe dat vroege aanval eigenlijk gekkenwerk was

"Ik dacht ook dat ik gek was toen ik op 56 kilometer van de streep al wegreed bij de anderen", aldus de 34-jarige Gilbert op zijn persconferentie in finishplaats Oudenaarde met een een grote glimlach.

De Belgisch kampioen reed op de tweede passage van de Oude Kwaremont weg van de rest van een kopgroep waarin ook zijn ploeggenoten Tom Boonen en Matteo Trentin zaten.

"We besloten met z'n drieën om te versnellen op de Oude Kwaremont. Boonen deed het eerste deel, daarna nam ik over. Ik schakelde op het vlakkere gedeelte naar het buitenblad en toen ik in het dorp achterom keek, zag ik opeens dat ik een flink gat had.

"Ik heb wel tien keer aan de ploegleiding gevraagd wat ik moest doen, en ze zeiden alleen maar: 'Gaan'. Ik wist dat het nog heel ver was, maar toch ben ik maar doorgereden."

Gilbert vreesde tot de laatste kilometer dat hij nog bijgehaald zou kunnen worden, maar op het laatste rechte stuk in Oudenaarde wist hij dat zijn gat groot genoeg was. "Dus toen besloot ik om maar iets speciaals te doen en met mijn fiets boven mijn hoofd over de streep te lopen. Ik dacht: dat is mooi voor de foto."

Droom

De Ronde van Vlaanderen was een van de koersen die nog op de lange erelijst van Gilbert ontbrak. Als beginnend wielrenner droomde de Waal ervan de vijf 'monumenten', de belangrijkste klassiekers, allemaal een keer te winnen. Na zondag missenn alleen Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix nog in zijn verzameling.

"Het is altijd al mijn doel geweest om alle monumenten te winnen. Nu heb ik drie van de vijf binnen'', stelt Gilbert, die al een keer Luik-Bastenaken-Luik won en twee keer de Ronde van Lombardije op zijn naam schreef. "Het wordt moeilijk om de andere twee monumenten ook nog te winnen, maar gelukkig is mijn loopbaan is nog niet voorbij. Ik blijf dromen."

Gilbert is pas één keer gestart in Parijs-Roubaix; tien jaar geleden werd hij 52e in de 'Hel van het Noorden'. Hij weet nog niet of hij volgende week zondag aan de start verschijnt van de kasseienklassieker.

"Dat zouden we na de Ronde beslissen, maar ik weet het nu niet. Ik ben op dit moment vooral heel blij, dus het is moeilijk te zeggen wat we gaan doen."