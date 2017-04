Van Baarle hoopt weer beste Nederlander te worden in Vlaanderen

"Als ik weer de beste Nederlander ben, dan doe ik goed mee", zegt Van Baarle voor de start in Antwerpen met een glimlach voor de camera van NUsport. "Ik hoop weer een heel goede wedstrijd te rijden en hopelijk kan ik dat in een heel mooi resultaat omzetten."

De 24-jarige Zuid-Hollander eindigde vorig jaar als zesde in de Ronde van Vlaanderen, 49 seconden achter winnaar Peter Sagan, maar voor op papier bekendere landgenoten als Niki Terpstra (tiende) en Lars Boom (elfde).

Van Baarle toonde dit klassieke voorjaar al aan dat hij in goede conditie is door vorige week achtste te worden in Dwars door Vlaanderen en negende in E3 Harelbeke. "Ik heb vorige week twee goede wedstrijden gereden, dus ik denk dat het wel goed zit met mijn vorm."

Vanmarcke

Zijn ploeg Cannondale-Drapac nam afgelopen winter Sep Vanmarcke over van Lotto-Jumbo om als kopman te fungeren bij de voorjaarsklassiekers. De Belg, vorig jaar derde in de Ronde van Vlaanderen, kampt echter al een aantal weken met een ribblessure, waardoor hij nog niet veel heeft kunnen laten zien.

"Maar Sep blijft sowieso onze kopman", stelt Van Baarle. "En ik zal naast hem een vrije rol hebben." De voormalig renner van de opleidingsploeg van Rabobank weet dat hij niet in het rijtje van absolute topfavorieten hoort zoals Greg Van Avermaet en Sagan, en in iets mindere mate Philippe Gilbert.

Van Baarle zal dus voor de laatste passage van de Oude Kwaremont (op zestien kilometer van de finish) en de Paterberg (op dertien kilometer van de finish) iets moeten ondernemen als hij dat trio voor wil blijven.

"Ik denk niet dat ik moet wachten op Sagan en Van Avermaet, dus ik zal voor de laatste keer Oude Kwaremont al wat hebben geprobeerd."

Muur

Van Baarle is een van de 23 Nederlanders op de startlijst van de Ronde van Vlaanderen. Alleen België had met 45 mannen meer renners aan de start in Antwerpen.

'Vlaanderens Mooiste' is ruim 260 kilometer lang. Onderweg moeten de renners over achttien hellingen, met onder meer de Muur van Geraardsbergen die na een afwezigheid van vijf jaar weer terug is in de Ronde.

De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.