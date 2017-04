Canola wint Volta Limburg Classic, Yates pakt zege in GP Miguel Indurain

De Italiaan Canola was in de Vola Limburg Classic de snelste in de sprint van een groepje van drie in Eijsden. Hij versloeg de Belg Xandro Meurisse van Wanty-Groupe Gobert en Nederlander Nick van der Lijke van Roompot-Nederlandse Loterij.

Canola zorgde zelf voor de schifting door goed door te trekken bij de beklimming van de Camerig, op zo'n zeventig kilometer van de finish.

Een kleine groep, toen nog een viertal met Martijn Tusveld van Roompot erbij, fietste een voorsprong van ruim een minuut bij elkaar met nog zo'n vijftig kilometer te gaan. De achtervolgers met renners van Lotto-Jumbo en BMC lukte het niet meer om de koplopers bij te halen.

Gestolen fietsen

"Echt jammer dat ik mijn kracht niet kwijt kon op de kasseitjes in de finishstraat", zei Van der Lijke. "We hebben het als ploeg goed gedaan. Dan maak je het natuurlijk graag af met een overwinning." De Nederlandse ploeg wacht in 2017 nog op de eerste overwinning.

Voor Canola was die zege er bijna ook niet geweest. Bij de Italiaanse ploeg Nippo-Vini Fantini werden in de nacht voor de wedstrijd meerdere fietsen gestolen. "Vanochtend hadden we maar zes fietsen", zei de Italiaan na afloop tegen de regionale zender L1. "Nu kunnen we gelukkig de overwinning vieren."

Voor het eerst was er ook een vrouweneditie van de Volta Limburg Classic. De overwinning ging naar de Canadese Karol-Ann Canuel van Boels-Doelmans. De Nederlandse Riejanne Markus van WM3 werd tweede, voor de Duitse Liane Lippert van Sunweb.

Yates

Yates (Orica-Scott) plaatste bij de GP Miguel Indurain tien kilometer voor de finish zijn demarrage en arriveerde na 186 kilometer solo in het Spaanse Estella.

Yates bleef daarmee een groepje van vier renners 24 seconden voor. De Canadees Michael Woods van Cannondale-Drapac werd tweede voor de Colombiaan Sergio Henao van Team Sky.

Voor de 24-jarige Brit is het de tweede zege in 2017. In Parijs-Nice troefde Yates Henao ook al af in de zesde etappe.