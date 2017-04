Terpstra denkt dat akkefietje met Sagan rol kan spelen in 'Vlaanderen'

"Ik zie het niet zo gauw gebeuren, maar het kan zondag een rol spelen als we samen van voren komen te zitten", zegt de Nederlandse renner van Quick-Step Floors zaterdag tegen de NOS.

De 32-jarige Noord-Hollander kreeg het afgelopen weekend met Sagan aan de stok toen hij weigerde het gat dicht te rijden met de ontsnapte Jens Keukeleire en de latere winnaar Greg Van Avermaet.

Terpstra geeft toe dat hij het met de kennis van nu anders gedaan zou hebben, maar vindt het niet terecht dat hij het mikpunt van alle kritiek was. "Ik werd wel heel erg aangevallen en dat is niet leuk, maar ik heb me ervan afgesloten; sociale media uitgezet, even geen kranten gelezen en geen Belgische tv gekeken."

"Het was geen slimme actie, maar dat kan soms gebeuren. Ik hield mijn benen stil, Sagan hield zijn benen stil en Andersen ook. Drie man doen hetzelfde en alleen ik word erop afgerekend. Ik weet niet waarom."

Een poging om de kou uit de lucht te halen heeft Terpstra niet ondernomen. "Ik? Nee, absoluut niet. Dat kan een rol spelen in de finale. Ik weet niet hoe hij reageert als we samen van voren zitten. Dat is nou eenmaal zo."

Aanvoelen

Terpstra weet hoe hij de eerste Nederlandse winnaar sinds Adrie van der Poel in 1986 kan worden. "Door op het juiste moment aan te vallen. Wanneer dat is, kan je niet van tevoren zeggen. Dat moet je aanvoelen in de koers. Ik hoop dat ik het aanvoel en de benen heb."

Terpstra heeft zich in Nederland voorbereid op de 101e editie van 'Vlaanderens Mooiste'. Hij zag het niet zitten om doordeweeks naar België af te reizen.

"Vorig jaar dacht ik: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? De Kwaremont heb ik al honderd keer gezien. Moet ik hem nou weer gaan verkennen? Dus eigenlijk had ik vorig jaar al besloten om het dit jaar anders te doen. Het werden dit keer rondjes Noord-Holland."