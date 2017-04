Boonen verwacht 'rol van betekenis' in laatste Ronde van Vlaanderen

De 36-jarige Boonen zet volgende week na Parijs-Roubaix een punt achter zijn imposante loopbaan. Woensdag verschijnt hij ook nog aan het vertrek van de Scheldeprijs, maar zondag rijdt hij eerst nog zijn laatste 'Vlaanderens Mooiste'.

"Ik ben goed genoeg om een rol van betekenis te spelen", stelt de zelfverzekerde Boonen in gesprek met Sporza. "De vorm komt eraan, dus we zullen zien hoe dat zondag uitpakt."

Boonen kwam drie keer als winnaar over de finish in de Ronde van Vlaanderen: in 2005, 2006 en 2012. Zondag maakt hij onderdeel uit van een sterke ploeg van Quick-Step, met onder anderen Niki Terpstra. "Net als de voorbije weken wil ik alles in goede banen leiden, hopelijk als scorende wegkapitein."

Vooraan zitten

De ervaren Vlaming beseft echter dat hij niet als topfavoriet geldt in de klassieker. Hij geeft zijn teamgenoot Gilbert, samen met Peter Sagan en landgenoot Greg Van Avermaet. "Het zijn de enigen die echt indruk gemaakt hebben."

"Greg steekt er heel hard bovenuit. Met Philippe heb ik alleen Harelbeke gereden. Daar was hij echt in orde. Sagan fietst niet slecht, maar zo super vind ik het ook niet. Het niveau van Greg haalt hij toch niet", voorspelt Boonen.

Wat betreft zijn eigen kansen is Boonen dus realistisch, zijn groeiende vorm ten spijt. "Die had ik nog beter gewild, maar het is wat het is. In de Ronde van Vlaanderen neutraliseren de favorieten elkaar vaak en dan is het zaak om vooraan te zitten."

"Iedereen zal proberen nog wat over te houden voor de laatste klimmetjes over de Kwaremont en Paterberg, maar wij zullen de koers hard proberen te maken. Ik zal proberen om zo diep mogelijk in de finale aanwezig te zijn bij de renners die voor de overwinning strijden."

Speeltuin

Boonen heeft geen last van zenuwen aan de vooravond van zijn laatste 'Ronde'. "Ik kan niet zeggen dat ik emotioneler ben of nerveuzer, de druk bij dit soort koersen is altijd dezelfde. Ik vertrouw erop dat mijn benen goed zijn."

Volgende week volgt het definitieve slotstuk voor de wereldkampioen van 2005. Dan rijdt hij zijn allerlaatste koers, Parijs-Roubaix. De Belg zegevierde vier keer in de 'Hel van het Noorden'. "Dan kom ik weer in mijn speeltuin terecht. In Parijs-Roubaix kan alles."