Van Avermaet denkt dat het 'zijn beurt' is in Ronde van Vlaanderen

"Mijn zege zondag bij Gent-Wevelgem was fantastisch", zegt de 31-jarige Belg dinsdag in een persbericht van zijn ploeg BMC. "Door mijn resultaten van de laatste weken kan ik niet ontkennen dat ik ook dit weekend bij de topfavorieten hoor. Ik heb het gevoel dat het dit jaar mijn beurt is om hier te winnen."

Vorig jaar moest de olympisch kampioen van de wegwedstrijd in Rio de Janeiro afstappen in 'Vlaanderens Mooiste' en eerder werd hij tweede en derde. Dit jaar moet dat anders. "Ik ben bezig aan de beste seizoensstart uit mijn carrière. Het feit dat ik al meerdere wedstrijden heb gewonnen, geeft me enorm veel vertrouwen."

Voor Van Avermaet is de klassieker extra speciaal omdat hij door de streek zal rijden waar hij woont. "Ik ken de wegen goed, train iedere dag op het parcours. Het feit dat we zondag langs mijn huis komen, maakt het extra speciaal."

Agressief

Over zijn strijdplan is Van Avermaet duidelijk. "Ik heb zeven ploeggenoten die er alles aan gaan doen om mij aan de overwinning te helpen. Ik ga agressief rijden. Daarmee maak ik de meeste kans. Ik ben er klaar voor."

Door zijn zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem gaat Van Avermaet aan de leiding in het WorldTour-klassement. Regerend wereldkampioen Peter Sagan staat tweede. De Spanjaard Alberto Contador bezet de derde plek.

De Ronde van Vlaanderen start zondag om 10.30 uur in Antwerpen. Na 259,5 kilometer is de finish in Oudenaarde.