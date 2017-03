'Verklaring Team Sky-arts laat belangrijke vragen onbeantwoord'

Eerder miste Freeman wegens gezondheidsredenen een hoorzitting van het comité op 1 maart. Met een negen pagina's tellende verklaring reageerde hij dinsdag alsnog op vragen over het onderzoek naar mogelijk dopinggebruik binnen de Britse wielerploeg.

Damian Collins, voorzitter van het onderzoekscomité, toont zich volgens Cycling Weekly allerminst tevreden met de antwoorden van Freeman. "Opnieuw laat dit bewijsstuk grote vragen onbeantwoord. Waarom ontbreken de back-ups van medische gegevens van Bradley Wiggins in 2011 en daarna op de laptop van Freeman?"

"Waarom waren er niet meer formele protocollen over het bewaren van gegevens, en wiens verantwoordelijkheid was het om ervoor te zorgen dat het beleid van Team Sky werd nageleefd?", vraagt Collins zich verder af.

Twijfels

Freeman stelt dat hij bewust niet alle medische gegevens na 2011 heeft bewaard. "Ik heb de gegevens niet routinematig opgeslagen in Dropbox, omdat ik dat systeem lastig te gebruiken vond. Bovendien heb ik twijfels over de betrouwbaarheid van dat systeem. Ik hield liever mijn eigen notities bij", schrijft de arts in zijn verklaring.

"Het huidige systeem om medische gegevens te bewaren is een grote verbetering ten opzichte van wat er in 2011 bestond. Ik begrijp dat het wenselijk was dat ik mijn gegevens wel had bewaard. Ik heb er spijt van dat ik het niet heb gedaan."

Tijdens de Dauphiné van 2011 liet Sky voor de slotetappe vanuit Engeland een pakketje invliegen. Dat zou volgens het team het legale middel fluimucil hebben bevat, maar de ploeg heeft geen documenten om die bewering te bewijzen.

Indien zijn gezondheid in de toekomst verbetert, stelt Freeman zich beschikbaar om alsnog door het comité verhoord te worden.