Team Sunweb met drie Nederlanders naar Ronde van Vlaanderen

Wegkapitein Roy Curvers (37), Ramon Sinkeldam (28) en Mike Teunissen (24) vormen het Nederlandse deel van de Duitse ploeg bij 'Vlaanderens Mooiste'.

Sinkeldam eindigde afgelopen vrijdag als 28e in de E3 Harelbeke, terwijl Teunissen vorige week woensdag zestiende werd in Dwars door Vlaanderen.

De Duitsers Phil Bauhaus en Nikias Arndt, de Belgen Bert De Backer en Zico Waeytens en de Deen Sören Kragh Andersen maken het achttal van Team Sunweb voor de Ronde van Vlaanderen vol.

Favoriet

De pas 22-jarige Andersen zat zondag in Gent-Wevelgem in de kopgroep van vijf die de finale van de semiklassieker bepaalde, maar volgens ploegleider Marc Reef begint Team Sunweb "zonder een favoriet" aan de Ronde van Vlaanderen.

"We zullen dus behoorlijk aanvallend gaan koersen", aldus Reef. "We willen in het begin van de race en in het stadium voor de finale op de juiste momenten meezitten en dan kunnen we in een ideaal scenario een goed resultaat neerzetten."

De Ronde van Vlaanderen begint zondag om 10.30 uur in Antwerpen. Vorig jaar ging de zege naar Peter Sagan.