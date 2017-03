Boonen vindt dat 'zeurende' Sagan zelf faalde in Gent-Wevelgem

Sagan nam het Terpstra kwalijk dat hij niet reageerde toen Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire wegreden uit een kopgroep van vijf.

De twee Belgen namen met nog twintig kilometer te gaan afstand van hun medevluchters. Omdat Terpstra geen aanstalten maakte om ze terug te pakken, hield ook Sagan zijn benen stil. Van Avermaet rekende op de streep uiteindelijk af met Keukeleire.

"Het was een misverstand dat Niki niet reageerde", vertelt Boonen voor de camera van Sporza. "Niki twijfelde even, hij wist niet wat hij moet doen. Ik had gezegd dat hij moest meerijden en dan in de laatste kilometers iets moest proberen. Maar dat is verkeerd doorgekomen. Op een gegeven moment was er zelfs helemaal geen communicatie meer. We hebben hele slechte radio's."

Beu

Volgens Boonen was het Sagans eigen verantwoordelijkheid om op dat moment wel of niet te reageren op de aanval van Van Avermaet en Keukeleire.

"Het was een beetje kijken wie de koelste was en daarbij heeft niet Niki gefaald, maar Sagan. Als je de snelste bent én de wereldkampioen, dan moet je reageren. Hij heeft de koers daar zelf verloren."

De 36-jarige Boonen denkt zelfs dat het "falen" van Sagan en zijn geklaag na afloop een teken is dat hij niet goed in zijn vel zit. "Ik denk dat hij alles een beetje beu is. Hij klaagt veel. Dit is de drukste en moeilijkste periode uit zijn leven."

"Ik zeg niet dat hij daarom nerveus is tijdens de koers, maar hij twijfelde wel en dat moet je op zo'n cruciaal moment niet doen. Dan moet je gewoon doen wat je denkt dat het beste is."

Sterk

Boonen ziet Sagan echter nog wel als een van de grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen van komend weekend. De Slowaak, die dit jaar rijdt voor BORA-hansgrohe, won de voorjaarsklassieker vorig jaar. Boonen, die bezig is aan de laatste weken van zijn loopbaan, jaagt op zijn vierde zege in 'Vlaanderens Mooiste'.

"Sagan is nog altijd enorm sterk. Hij steekt er echt bovenuit", vindt Boonen, die ook tevreden is over zijn eigen vorm. "Ik ben content en heb in Gent-Wevelgem veel werk kunnen doen. Het ziet er goed richting komend weekend."