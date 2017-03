Van Avermaet ook de beste in Gent-Wevelgem, Terpstra vierde

Van Avermaet rekende na een aantrekkelijke koers van 249 kilometer van Deinze naar Wevelgem in de sprint af met zijn medevluchter Jens Keukeleire.

Hij is de opvolger van Peter Sagan, die vorig jaar voor de tweede keer de sterkste was in de World Tour-koers. De wereldkampioen eindigde nu op zeven seconden als derde. Hij versloeg Niki Terpstra in de sprint van het eerste achtervolgende groepje.

John Degenkolb werd vijfde, voor drievoudig winaar Tom Boonen, Jens Debusschere en Michael Matthews.

De 31-jarige Van Avermaet won eind februari Omloop Het Nieuwsblad en afgelopen vrijdag de E3 Harelbeke. Hij is na Jan Raas in 1981 pas de tweede renner die Gent-Wevelgem, de Omloop en de E3 Harelbeke in één jaar op zijn erelijst weet bij te schrijven.

Daarmee is de Belg de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag, na Milaan-San Remo het tweede 'monument' van het wielerjaar.

Van Winden

Nadat er voor de start een minuut stilte werd gehouden voor de vorig jaar overleden Belg Antoine Demoitié wisten negen renners weg te rijden uit het peloton. Bij het negental zaten twee Nederlanders: Dennis van Winden (Israel Cycling Academy) en Elmar Reinders (Roompot - Nederlandse Loterij).

De vluchters pakten een voorsprong van een minuut of zes. In de heuvelzone liep de marge snel terug en reden de Belg Preben van Hecke en de Fransman Loïc Chetout weg bij hun medevluchters.

Van Hecke wilde lang van geen opgeven weten, maar de Belgisch kampioen van 2015 moest op de Baneberg op 37 kilometer van de streep toch ook capituleren.

Kemmelberg

Op de tweede en laatste passage van de Kemmelberg zette Van Avermaet vervolgens aan. Alleen Sagan kon de olympisch kampioen heuvelop volgen, maar in de afdaling ontstond er een sterke kopgroep van veertien, met Terpstra als enige Nederlander en ook de sprinters Degenkolb en Matthews.

Het regende al snel aanvallen in het elitegroepje, dat een voorsprong van een halve minuut had op de eerste achtervolgers. Terpstra, Sagan, Van Avermaet, Keukeleire en de pas 22-jarige Deen Søren Kragh Andersen wisten een gaatje te slaan en dat vijftal liep al snel weg.

Wederom bleef de status quo niet lang gehandhaafd, want Van Avermaet en Keukeleire sprongen weg bij de andere drie. Terpstra en Sagan lieten zich verrassen en samen met Andersen bleven ze op tien tot vijftien seconden hangen van het duo vooraan.

De twee koplopers mochten daardoor sprinten om de overwinning en Van Avermaet liet zich niet verrassen door zijn landgenoot.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Lotta Lepistö. De Finse renster van Cervélo-Bigla was woensdag ook al de beste in Dwars door Vlaanderen, een andere World Tour-koers.

Lepistö was in Gent-Wevelgem de snelste in de sprint van een groep van ruim dertig rensters. Ze troefde de Belgische Jolien D'Hoore en de Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb af. Chantal Blaak was de beste Nederlandse op plek acht.

In de slotkilometers was er nog een aanval van Janneke Ensing. De Nederlandse kreeg de Russische Olga Zabelinskaya mee, maar het tweetal werd op twee kilometer van de streep ingelopen door het peloton.