Valverde viert eindwinst in Ronde van Catalonië met derde ritzege

Valverde reed in de laatste kilometers van de zevende en laatste etappe in Barcelona weg met Daniel Martin en hij bleef net een achtervolgend groepje van vijftien renners voor.

De Colombiaan Jarlinson Pantano eindigde als tweede, voor de Fransman Arthur Vichot, de Pool Rafal Majka en de Ier Martin. Steven Kruijswijk was de beste Nederlander op plek tien.

Valverde pakte eerder in 2009 de eindzege in de etappekoers in zijn vaderland. De 36-jarige Spanjaard moest in de editie van dit jaar in de tweede etappe een teleurstelling slikken omdat zijn ploeg Movistar bestraft werd vanwege duwen in de ploegentijdrit, maar hij nam revanche met ritzeges in de derde en de vijfde etappe.

Met die laatste overwinning greep 'El Imbatido' de macht in Catalonië en hij verdedigde zijn voorsprong in het klassement met verve. Alberto Contador eindigde op 1 minuut en 3 seconden als tweede, terwijl Marc Soler, een ploegmaat van Valverde, derde werd op 1.16.

Kruijswijk besluit de World Tour-koers als zevende. De Brabander moet bijna drie minuten toegeven op Valverde.

Montjuïc

De Ronde van Catalonië eindigde traditiegetrouw met een etappe in Barcelona. De finale van de rit van 139 kilometer bestond uit acht plaatselijke rondjes waarin steeds de Montjuïc, een klim van derde categorie met een lengte van 2 kilometer, moest worden bedwongen.

21 renners lieten zich niet tegenhouden door het vroege starttijdstip en reden vrijwel vanuit het vertrek weg uit het peloton. Jetse Bol was de enige Nederlander bij de vluchters. Movistar liet de voorsprong van de kopgroep niet boven de vier minuten komen.

De Belg Thomas De Gendt en de Australiër Jay McCarthy reden het langst voor het peloton uit, maar met nog tien kilometer te gaan was ook hun avontuur voorbij.

Chris Froome, die zaterdag zijn klassement verspeelde door in het tweede peloton te eindigen op bijna 27 minuten, ging vervolgens solo op zoek naar de etappezege. De Tourwinnaar werd op de laatste beklimming van de Montjuïc tot de orde geroepen.

Martin reed vervolgens weg in de afdaling en alleen Valverde kon in zijn wiel komen. De achtervolgers kwamen nog heel dichtbij, maar Valverde sprintte net snel genoeg om zijn eindzege van nog wat meer glans te voorzien.