Froome geeft toe dat hij zich liet verrassen op eerste afdaling

De Britse Tourwinnaar miste op de eerste afdaling de slag toen het peloton in drieën uiteen brak en eindigde op 26 minuten van dagwinnaar Daryl Impey en klassementsleider Alejandro Valverde.

Froome, die als nummer twee van het klassement was begonnen aan de 189 kilometer lange bergrit naar Reus, moest na afloop toegeven dat hij die wending niet verwacht had. "We visten achter het net", bekent de geboren Keniaan op de website van zijn ploeg Team Sky.

"We hielden er geen rekening mee dat het peloton op dat moment, op een afdaling van twee kilometer lang, al uiteen zou vallen. Er was maar één iemand nodig om me uit het wiel te rijden en op zo'n technische afdaling was het daarna onmogelijk om het gat weer dicht te rijden."

Toen de voorsprong van de 53 leiders maar op bleef lopen, legde Froome zich uiteindelijk maar neer bij de situatie. "We jaagden vijftig kilometer heel hard op de kopgroep, maar we kwamen maar niet dichterbij. Toen hebben we ons dus maar gewonnen gegeven."

Afzien

Toch kon Froome het teleurstellende resultaat al snel relativeren. "Voorafgaande aan deze koers zei ik al dat ik hier kwam om af te zien en dat is precies wat ik gedaan heb. Het was mooi om gisteren met de besten mee te doen, maar vandaag was echt heel zwaar."

Na zijn off-day bezet de kopman van Team Sky de 31e plek in het algemeen klassement, op 27 minuten van Valverde. De Spanjaard van Movistar verdedigt zondag in de slotrit een voorsprong van 53 seconden op zijn landgenoot Alberto Contador.