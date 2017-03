Wiggins noemt aantijgingen 'ergste waarvan je beschuldigd kunt worden'

Wiggins' voormalige werkgever Sky ligt onder vuur nu een Britse parlementaire commissie onderzoek doet naar verdachte handelingen, waaronder de levering van een pakketje medicamenten aan Wiggins tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011.

Wiggins, vijfvoudig olympisch kampioen en winnaar van de Tour de France van 2012, ging zaterdag op de affaire in tijdens een interview met Sky Sports. "Het is verschrikkelijk. Voor iemand die zichzelf als integer beschouwt, is dit het ergste waarvan je beschuldigd kunt worden."

"Zeker ook als je meetelt wat ik ervoor hebt gedaan om te bereiken wat ik heb bereikt. Maar aangezien het onderzoek loopt, kan ik niet veel zeggen. Als ik de kans krijg mijn zegje te doen, heb ik heel wat te melden en gaan er nog heel wat mensen schrikken."

Documentatie

Volgens Sky-teambaas Dave Brailsford bevatte het bewuste pakketje het niet-verboden middel fluimucil, maar bestaat daar geen schriftelijk bewijs voor.

"We hebben geen documentatie kunnen overleggen van de korte periode die relevant is voor het onderzoek van het UKAD en dat heeft logischerwijs problemen opgeleverd. Het onderschrijft een probleem met het bijhouden van documentatie en we accepteren dat er fouten zijn gemaakt", meldde Team Sky onlangs in een verklaring.

De ploeg van Tourwinnaar Chris Froome ontkent echter dat de dopingreglementen zijn geschonden. "Er is een fundamenteel verschil tussen fouten in onze werkwijze en het overtreden van de regels."

Wiggins zette aan het einde van het voorbije kalenderjaar een punt achter zijn wielerloopbaan. De 36-jarige Brit brak vorige week nog zijn been tijdens een skitraining voor het Britse televisieprogramma The Jump.