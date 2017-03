Impey sprint naar dagwinst, Valverde behoudt leiderstrui in Catalonië

De Zuid-Afrikaan Impey (Orica-Scott) rekende na 189 kilometer koersen in de massasprint af met klassementsleider Valverde. Het podium werd gecompleteerd door Arthur Vichot.

Nick van der Lijke van Roompot-Nederlandse Loterij was op de zesde plek de beste Nederlander. De tweede groep, met daarin onder anderen Froome, finishte pas 26 minuten later. De Brit van Team Sky haakte zo definitief af voor een topklassering in Catalonië.

Alberto Contador eindigde wel in de voorste groep en nam de tweede positie over van Froome. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) is de nieuwe nummer zeven in het algemeen klassement, op 2.46 minuten van Valverde. De Spanjaard van Movistar verdedigt zondag in de slotrit een voorsprong van 53 seconden.

De zesde en voorlaatste rit loodste het peloton zaterdag in een pittige bergetappe van Tortosa naar Reus. Al op de afdaling van de eerste van vier gecategoriseerde bergen, de Alt de Bot, brak het peloton in drieën.

Froome, Geraint Thomas, Samuel Sanchez en Mollema, vooraf alle vier nog in de top tien, misten hier verrassend de slag en konden niet mee met de voorste groep. Halverwege zette de Nederlander van Trek-Segafredo zijn fiets langs de kant.

Gesink

De andere klassementsfavorieten, onder wie Valverde en Contador, reden al snel een flinke voorsprong bij elkaar en op zo'n tachtig kilometer van de eindstreep gaf Froome zich gewonnen. De marge van de 53 leiders liep vervolgens rap op naar dik twintig minuten.

In de eerste kilometers van de slotklim, de Alt de la Musara van de eerste categorie, meldde Robert Gesink zich aan kop. Een aantal renners kon het tempo van de Nederlander maar moeilijk volgen en op een kilometer of veertig van de streep plaatste Contador een aanval.

De kopman van Trek wist echter niet uit handen te blijven van Valverde en diens kompanen van Movistar. In de afdaling nam die ploeg vervolgens het initiatief, maar op zo'n vijftien kilometer van de finish slaagden Alessandro De Marchi en Dario Cataldo er toch in weg te springen.

Het Italiaanse duo wist wel een gaatje te slaan, maar bleef constant in het vizier van de groep der favorieten. In de slotkilometer werden de twee vluchters ingerekend door de achtervolgers. Impey plaatste zijn wiel vervolgens als eerste over de finish in Reus.