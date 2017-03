Gesink wil zaterdag opnieuw aanvallen in Ronde van Catalonië

Gesink zat in de etappe van 182 kilometer van Valls naar de top van Lo Port mee toen vijftien renners na 62 kilometer een gat wisten te slaan met het peloton. Op ruim dertig kilometer van de streep werden de vluchters echter ingerekend.

"Het was een goede dag vandaag. Het was mijn doel om mee te zitten en na zestig kilometer demarreren lukte dat ook", kijkt Gesink terug op de site van Lotto-Jumbo.

"Helaas kregen we geen ruimte omdat de klassementploegen zenuwachtig werden. Toen het in het peloton op de kant ging, was het snel gedaan met onze voorsprong. Helaas, want ik had graag mijn benen willen testen op de klim."

De vluchtpoging smaakt voor de 30-jarige Gesink naar meer. "Nu moet ik proberen goed te herstellen om morgen weer een kans te pakken."

Kruijswijk

Toen Gesink werd teruggepakt, stond hij zijn ploeggenoten Steven Kruijswijk en George Bennett bij. Kruijswijk werd knap tiende in de etappe en staat in het klassement eveneens op de tiende plaats.

"Iedereen deed wat van hem verwacht werd. Gesink probeerde mee te springen en zat uiteindelijk in de kopgroep. Toen hij teruggepakt werd, heeft hij samen met zijn ploeggenoten er alles aan gedaan om George Bennett en Kruijswijk voorin te houden", is ploegleider Sierk-Jan de Haan van Lotto-Jumbo tevreden.

Met de prestaties van Kruijswijk is hij eveneens blij. "Het is bekend dat hij hier niet in een goede vorm naartoe kwam na zijn ziekte in Parijs-Nice. Het is mooi om te zien dat hij zich herpakt en op dit niveau tiende kan worden."

Zaterdag staat er een etappe met drie cols van de derde categorie en één van de eerste categorie op het programma. De etappekoers waarin Alejandro Valverde leidt wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige rit in Barcelona.