Van Avermaet boekt in E3 Harelbeke tweede zege van seizoen

Van Avermaet bleek in de finale van de 206 kilometer lange koers de sterkste uit een kopgroep van drie. Hij liet zijn landgenoten Philippe Gilbert (tweede) en Oliver Naesen (derde) achter zich. Dylan van Baarle was de beste Nederlander op de negende plek.

Olympisch kampioen Van Avermaet, die de koers voor het eerst in zijn loopbaan won, was een maand geleden al de sterkste in de Omloop Het Nieuwsblad. Toen troefde hij regerend wereldkampioen Peter Sagan af in een sprintje.

Sagan zag in E3 Harelbeke zijn kans op een eventuele zege met nog ongeveer veertig kilometer voor de boeg in rook opgaan. De Slowaak was betrokken bij een valpartij en kon door materiaalpech pas na een aantal minuten zijn weg vervolgen.

Het peloton begon zonder Michal Kwiatkowski, de winnaar van vorig jaar, aan de koers met start en finish in Harelbeke en onderweg vijftien klimmetjes en vijf kasseistroken.

Van der Hoorn

Het duurde ruim zeventig kilometer, maar na bijna twee uur stevig koersen wisten zes renners een gat te slaan met het peloton.

De Nederlander Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) kreeg de Belgische Lotto-Jumbo-renner Gijs van Hoecke, diens landgenoot Laurens de Vreese, de Sloveen David Per en de Fransen Alexis Gougeard en Christophe Masson met zich mee.

De groep hield echter geen stand en met nog iets meer dan 35 kilometer te gaan meldden zich drie Belgen vooraan. Van Avermaet leidde samen met Gilbert en Naesen de koers en het drietal reed stevig door.

Achter het Belgische trio reden onder anderen de Belg Sep Vanmarcke, de Australiër Luke Durbridge en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger, maar ze kregen het gat niet dicht. Sterker, de leiders vergrootten de marge en mochten dus onderling uitmaken wie de winnaar werd.

Aanval

Op de laatste klim van de dag plaatste Gilbert een aanval. Hij schudde zijn medevluchters niet af en zijn ontsnappingspoging betekende een korte periode van onrust in de kopgroep.

In de kilometers die restten werkte het trio echter weer goed samen. In de nerveuze laatste kilometer, waarin de drie renners heel lang naar elkaar loerden, ging Naesen als eerste aan maar was Van Avermaet nipt de snelste.