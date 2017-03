Valverde klopt Froome en Contador in vijfde rit Ronde van Catalonië

Chris Froome kwam als tweede over de streep, vlak voor Alberto Contador.

De 36-jarige Valverde was woensdag ook al de sterkste in de derde rit in Catalonië. In totaal staat de renner van Movistar dit jaar al op vijf zeges, want hij won ook een etappe en het eindklassement in de Ruta del Sol en de eendagskoers Ronde van Murcia.

Zaterdag staat er nog een bergetappe op het programma in het noordoosten van Spanje met drie cols van de derde categorie en één van de eerste categorie. De etappekoers wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige rit in Barcelona.