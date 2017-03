Nieuwe leider Valverde klopt Froome en Contador in vijfde rit Catalonië

Chris Froome kwam op dertien seconden als tweede over de streep, vlak voor Alberto Contador. Marc Soler, land- en ploeggenoot van Valverde, en de Brit Adam Yates maakten de top vijf vol. Steven Kruijswijk eindigde als tiende op 1 minuut en 11 seconden.

Valverde, woensdag ook al de sterkste in de derde rit in Catalonië, nam door zijn zege de leiderstrui over van Tejay van Garderen. De Amerikaan had in het klassement een voorsprong van 45 seconden op de Spanjaard, maar hij werd vrijdag slechts 22e op 1 minuut en 53 seconden van de winnaar.

Froome staat nu tweede in het klassement op 21 seconden, terwijl Contador de nummer drie is op 47 tellen. Kruijswijk staat tiende op 2.40.

Bauke Mollema, die op de slotklim veel werk opknapte voor zijn kopman Contador, zat in het groepje van Van Garderen en werd 24e in de daguitslag. Hij zakte naar de elfde plek in het klassement op 2.43 van Valverde.

Zaterdag staat er nog een bergetappe op het programma in Catalonië met drie cols van de derde categorie en één van de eerste categorie. De etappekoers wordt zondag afgesloten met een heuvelachtige rit in Barcelona.

Gesink

Robert Gesink liet zich van voren zien in de etappe van 182 kilometer van Valls naar de top van Lo Port. De klimmer van Lotto-Jumbo zat mee toen vijftien renners na 62 kilometer een gat wisten te slaan met het peloton.

Nick van der Lijke was de tweede Nederlander in de kopgroep, waar ook onder anderen Pierre Rolland, Dario Cataldo en Rafael Valls een plekje hadden gevonden.

Trek-Segafredo (Contador) en Team Sky (Froome) zorgden ervoor dat het verschil met het peloton niet boven de zes minuten kwam. Op ruim dertig kilometer van de streep was het avontuur van de vijftien voorbij.

Ook op de slotklim voerden Sky en Trek het commando. Mollema reed hard op kop voor Contador, waarna hij op zes kilometer van de streep moest lossen uit de voorste groep van circa 25 renners. Zijn kopman demarreerde twee kilometer later en hij kreeg alleen Froome, Valverde, Soler en Yates met zich mee.

Valverde versnelde met nog een kilometer te gaan en geen van zijn medevluchters kon volgen. 'El Imbatido', in 2009 al een keer eindwinnaar in de Ronde van Catalonië, reed vervolgens overtuigend naar de zesde ritzege uit zijn loopbaan in de koers in zijn geboorteland.