Groenewegen ziet vijfde plek in Vlaanderen als 'mooie bevestiging'

Yves Lampaert soleerde in Waregem naar de zege na 203 kilometer koers, gevolgd door Philippe Gilbert, Alexey Lutsenko en Luke Durbridge. In de eerste grote groep bleek Groenewegen de sterkste in de sprint.

"Jammer genoeg geen sprint voor de overwinning, maar het is een goed teken dat ik in de wedstrijd zat. Ik reed vandaag voor de zege, maar helaas waren er vier renners beter", aldus Groenewegen na afloop.

De renner van Lotto-Jumbo maakte 80 kilometer voor de finish deel uit van een groep die met succes ontsnapte uit het peloton. Groenewegen kwam lang mee, maar zag Lampaert, Gilbert, Lutsenko en Durbridge ontsnappen op de Paterberg.

"Ik heb mijn werk gedaan, maar we wisten dat de groep niet tot de finish intact zou blijven. De vier vluchters waren simpelweg de besten."

Bijzonder fris

Groenewegen merkt wel dat hij een stuk beter voor de dag kwam dan eerder dit seizoen. "Ik voelde me een stuk beter dan tijdens Omloop Het Nieuwsblad eind februari. De beklimmingen gingen me goed af en in de finale voelde ik me nog bijzonder fris."

"Het is misschien maar een vijfde plek, maar dit is voor mij een mooie bevestiging dat ik dit in de toekomst ook aankan. Ik hoop hier in de toekomst terug te komen voor de zege."