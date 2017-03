Lampaert in Dwars door Vlaanderen solo naar mooiste zege van carrière

Lampaert ontsnapte zeven kilometer voor de finish uit een kopgroep van vier en kwam na ruim 203 kilometer koers solo aan in Waregem. Dwars door Vlaanderen maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de World Tour.

De Belg had tot woensdag drie overwinningen op zijn palmares staan. Hij won in 2014 de Arnhem Veenendaal Classic en in 2015 won hij een etappe en pakte hij de eindzege in de Driedaagse van West-Vlaanderen.

Philippe Gilbert maakte het succes van Quick-Step Floors compleet door als tweede over de streep te komen. De Belgisch kampioen versloeg de Kazach Alexey Lutsenko en de Australiër Luke Durbridge in een sprintje van de eerste achtervolgende groep.

Nederlands kampioen Dylan Groenewegen, die zich goed liet zien in de Vlaamse semiklassieker, won de sprint van de eerste grote groep en eindigde daardoor als vijfde. Dylan van Baarle was op de achtste plek de tweede Nederlander in de top tien.

Sextet

Een kopgroep van zes zonder Nederlandse inbreng bepaalde het beeld van de eerste helft van de koers, maar dat sextet werd met nog 75 kilometer en de meeste heuveltjes en kasseistroken nog te gaan al bijgehaald.

Het was Gilbert die op de Berendries voor de eerste schifting zorgde. De Waal kreeg zo'n twintig renners met zich mee, onder wie Lampaert en de Nederlanders Groenewegen en Mike Teunissen.

Het peloton ging in de achtervolging, maar de grote groep kreeg het kleine verschil niet dicht. Wel moesten er op de klimmetjes vooraan een aantal renners afhaken, niet in de laatste plaats door het kopwerk van Lampaert, ogenschijnlijk in dienst van Gilbert.

De kampioen van België viel ook aan op de Paterberg, waardoor met nog dertig kilometer te gaan een groepje van vier overbleef. Gilbert, Lampaert, Lutsenko en Durbridge liepen langzaam weg van hun achtervolgers en mochten strijden om de overwinning.

Het duo van Quick-Step Floors speelde zijn numerieke overmacht goed uit; Gilbert versnelde tevergeefs op de Nokereberg, de laatste klim van de dag, maar hij kwam niet weg. Vlak daarna had een demarrage van Lampaert op een vlak stuk wel succes, waardoor hij solo naar de zege kon rijden.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning in Dwars door Vlaanderen naar Lotta Lepistö. De Finse bleef de Australische Gracie Elvin en de Duitse Lisa Brennauer voor in een sprint van een kopgroep van zestien.

Lucinda Brand en Thalita de Jong misten net het podium. De Nederlander rensters eindigden op de respectievelijke vierde en vijfde plaats.