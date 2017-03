Lotto-Jumbo tevreden met zevende plek bij ploegentijdrit in Catalonië

Movistar, BMC, Team Sky, Trek-Segafredo, Orica-Scott en FDJ waren in de ruim 41 kilometer lange rit naar Banyoles sneller dan de Nederlandse ploeg. Met name het eerste gedeelte van de etappe was lastig.

"Het was een goede tijdrit en het is niet slecht dat we op WorldTour-niveau zevende worden", aldus tijdritspecialist Victor Campenaerts van Lotto-Jumbo op de website van zijn ploeg.

"Robert Gesink en ik waren aangewezen om de ploeg op sleeptouw te nemen. Dat is goed gelukt, vooral in het technische eerste gedeelte bleven we goed draaien en zorgden we ervoor dat er geen gaten ontstonden."

Ondanks de overheersende tevredenheid weet de 25-jarige Campenaerts dat er bij Lotto-Jumbo nog veel ruimte voor verbetering is in de ploegentijdrit. De Belg ziet dat sommige andere formaties een beter geheel vormen.

"Je kunt altijd sneller, maar we er blij mee zijn dat we met deze ploeg zevende worden. Je ziet dat ploegen zoals Movistar en BMC met selecties starten die beter op elkaar ingespeeld zijn."

Haarspeldbochten

Sierk-Jan de Haan, ploegleider van Lotto-Jumbo, is eveneens blij met het verloop van de rit. "We hadden het eerste gedeelte goed verkend en daar hebben we weinig tijd verloren. In het technische gedeelte met de haarspeldbochten bleven we goed bij elkaar", analyseert hij.

"Ik heb geen enkel gat zien vallen tussen de renners en dat betekent dat de samenwerking goed was. De renners hebben naar behoren gepresteerd en tijdens de tijdrit goed aan elkaar gedacht."

De Haan kijkt uit naar de bergrit van woensdag, wanneer de renners 181 kilometer afleggen tussen Mataró en La Molina.

"Dan begint het echt. We hebben met George Bennett, Robert Gesink en Steven Kruijswijk drie kopmannen die bergop mee moeten doen. Daarnaast is de ploeg zo geselecteerd dat we de drie mannen bergop zo goed mogelijk kunnen ondersteunen."

Gesink en Kruijswijk staan gedeeld 39e in het klassement met een achterstand van 1.48 op leider Alejandro Valverde. De Ronde van Catalonië werd vorig jaar gewonnen door Nairo Quintana en duurt nog tot en met zondag.