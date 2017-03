Movistar wint ploegentijdrit Ronde van Catalonië, Lotto-Jumbo zevende

Movistar was over 41 kilometer door de stad Banyoles twee seconden sneller (48.55) dan BMC, dat tweede werd in 48.57.

Team Sky was 46 seconden langzamer dan de Spaanse ploeg en zette daarmee de derde tijd neer. Lotto-Jumbo, met Robert Gesink en Steven Kruijswijk, moest bijna twee minuten toegeven op Movistar.

De andere Nederlandse ploeg, Roompot-Nederlandse Loterij, eindigde op 3.45 als twintigste. Roompot mag dankzij een wildcard meedoen. In totaal doen er 25 verschillende ploegen mee in Catalonië.

Algemeen klassement

Aljenadro Valverde is door de zege van Movistar de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij neemt de leiderstrui over van Davide Cimolai, die maandag in de eerste etappe naar de zege sprintte.

Aanvankelijk ging het witte tricot naar José Joaquin Rojas, de ploeggenoot van Valverde. Hij kreeg na de podiumceremonie echter alsnog een tijdstraf van drie minuten.

Rojas zou meerdere keren renners van zijn team hebben geholpen door ze af en toe een duw in de rug te geven en ze vooruit te helpen. De Spanjaard valt door zijn straf weg uit de top van het klassement. De top zeven bestaat nog wel uit renners van Movistar.

De Ronde van Catalonië, die vorig jaar werd gewonnen door Nairo Quintana, duurt tot en met zondag. De rittenkoers gaat donderdag verder met een bergetappe over 181 kilometer van Mataró naar La Molina.