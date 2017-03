Lotto-Jumbo beducht voor 'unieke' ploegentijdrit in Catalonië

Lotto-Jumbo-kopmannen Robert Gesink en Steven Kruijswijk kwamen maandag de eerste rit goed door en finishten in dezelfde groep als winnaar Davide Cimolai, die de sterkste was in de sprint.

Gesink kwam als dertigste binnen en collega Kruijswijk passeerde de meet als nummer 67, waardoor beide Nederlanders zonder tijdverlies aan de ploegentijdrit beginnen.

De ploegentijdrit van dinsdag is liefst 41 kilometer lang en wordt verreden rondom het Meer van Banyoles. Volgens Lotto-Jumbo-ploegleider Sierk-Jan de Haan is vooral het eerste deel van de rit van groot belang.

"Je zal daar de ploegentijdrit niet gaan winnen, maar daar verliezen is zeker mogelijk. Dat is ook een reden dat we de ploegentijdrit zondag verkend hebben", zegt hij op de website van de Nederlandse ploeg.

Uniek

De Haan omschrijft het parcours als uniek. "Het komt niet vaak voor dat er zoveel geklommen wordt tijdens een ploegentijdrit. Dat vraagt toch om een speciale manier van rijden."

"De renners moeten veel vertrouwen in elkaar hebben en precies weten wanneer ze wel of niet kunnen versnellen. De klimmers moeten ervoor oppassen dat ze niet te hard bergop rijden."

De Ronde van Catalonië, die vorig jaar werd gewonnen door Nairo Quintana, duurt tot en met zondag.