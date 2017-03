Italiaan Cimolai verrast Bouhanni in eerste rit Ronde van Catalonië

Bouhanni leek na een etappe van 179 kilometer met start en finish in Calella op weg naar de ritzege, maar de sprinter van Cofidis werd vlak voor de streep nog voorbijgestoken voor Cimolai.

Diens landgenoot Kristian Sbaragli eindigde op gepaste afstand als derde, voor de Australiër Dion Smith en de Duitser André Greipel. Nick van der Lijke en Martijn Tusveld van Roompot-Nederlandse Loterij waren op de elfde en twaalfde plek de beste Nederlanders.

De 27-jarige Cimolai, die vanzelfsprekend ook de eerste leider in het klassement is, was vorig jaar eveneens succesvol in de Ronde van Catalonië. Hij won toen de zesde etappe.

Tourwinnaar Chris Froome eindigde in dezelfde tijd als de winnaar als 120e in zijn eerste Europese koers van het jaar. De 31-jarige Brit startte tot nu toe alleen nog eind januari en begin februari in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Herald Sun Tour in Australië.

Het sterke deelnemersveld bestaat verder ook uit onder anderen Alejandro Valverde, Tejay van Garderen, Ilnur Zakarin, Daniel Martin, Alberto Contador, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Romain Bardet, Rafal Majka en Louis Meintjes. Al die renners eindigde veilig in de buik van het peloton.

Klimmen

In de eerste etappe van zevendaagse ronde door het noordoosten van Spanje moest er direct flink geklommen worden met twee cols van de eerste, één col van de tweede en drie cols van de derde categorie.

De top van de laatste klim van eerste categorie lag echter al op ruim vijftig kilometer van de streep en na de top van de slotklim van derde categorie was het nog negentien kilometer dalen.

De Nederlander Jetse Bol, die rijdt voor de procontinentale Colombiaanse ploeg Manzana-Postobon, probeerde samen met de Fransman Axel Domont in de tweede helft van de rit een massasprint te voorkomen, maar het duo werd met nog 25 kilometer te gaan bijgehaald.

In de afdaling naar Calella probeerden Cyril Gautier en Peter Kennaugh nog weg te rijden, maar dat was tevergeefs. Bouhanni, samen met Greipel de enige topsprinter op de startlijst, leek vervolgens naar de winst te spurten, maar hij had buiten Cimolai gerekend.

Dinsdag volgt in Catalonië een ploegentijdrit over ruim 41 kilometer. De etappekoers uit de World Tour duurt tot en met zondag.