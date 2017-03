Pingeon won in 1967 de Tour de France. Twee jaar later schreef hij ook de Ronde van Spanje op zijn naam. Pingeon is de derde oud-Tourwinnaar die deze winter is overleden.

Eerder stierven eind december de Zwitser Ferdi Kübler (97 jaar en winnaar in 1950) en in februari de Fransman Roger Walkowiak (89, winnaar in 1956).