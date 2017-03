Dumoulin stelt dat Sunweb gegokt en verloren heeft in Milaan-San Remo

De 26-jarige Limburger liet zich in de slotfase nadrukkelijk van voren zien en reed een zo hoog mogelijk tempo om zijn kopman Michael Matthews in kansrijke positie te brengen. De Australiër werd uiteindelijk slechts twaalfde.

"Jammer, maar dat is ook koers. We gokten om de koers hard te maken en hoopten dat Michael op de Poggio mee kon wanneer mannen als Peter Sagan en Greg Van Avermaet zouden aangaan", aldus Dumoulin, die zelfs 69e werd, tegen De Telegraaf.

"Je moet een plan hebben. We hadden ook kunnen gokken om met z’n allen rustig over de Poggio te rijden en dan met veertig man en alle rappe mannen te sprinten in San Remo. De kans dat er dan iets misloopt in de sprint is groot."

Volgens Dumoulin was de keuze om de koers hard te maken ook gemaakt met het oog op de kwaliteiten van Matthews. "Michael is normaal een van de best klimmende sprinters. We hebben gespeeld, maar verloren."

Ingesloten

Volgens Matthews zelf kon hij er weinig aan doen dat hij de beslissende slag miste. "Ik zat net een paar seconden ingesloten. Ik had wel de benen om mee te gaan, maar niet de ruimte. Dit is uitermate frustrerend."

Tegenover de NOS keek Dumoulin wel tevreden terug op zijn voorseizoen. "Ik heb helaas geen overwinning kunnen pakken, maar heb wel een paar goede resultaten geboekt", aldus de Limburger.

Dumoulin eindigde onder meer als derde in de Ronde van Abu Dhabi en hij werd zesde in de Tirreno-Adriatico. "Vanaf nu ga ik in training voor de Ronde van Italië", keek hij vooruit.

Dumoulin wordt in de honderdste Giro d'Italia, die op 5 mei van start gaat in Sardinië, bijgestaan door ploeggenoot Wilco Kelderman. Ook Nederlanders Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) en Bauke Mollema (Trek) gaan voor de eindzege.