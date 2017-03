Kwiatkowski kan niet geloven dat hij Sagan heeft verslagen op Via Roma

"Ik kan niet geloven dat ik Sagan heb verslagen", was de eerste reactie van Kwiatkowski na zijn eerste overwinning in een van de 'monumenten' op de wielerkalender.

De voormalig wereldkampioen kon op de Poggio, de slotklim met de top op ruim vijf kilometer van de streep, maar net aanhaken bij de huidige wereldkampioen Sagan. De Fransman Julian Alaphilippe wist ook nog net in het wiel te komen bij de Slowaak.

Het trio had een voorsprong van iets meer dan tien seconden op de achtervolgers, die in de laatste kilometers niet meer dichterbij wisten te komen. Kwiatkowski was in een zeer spannende sprint vervolgens net te snel voor Sagan.

"Ik had niet verwacht dat Sagan aan zou vallen op de Poggio", aldus de winnaar. "Nadat hij dat wel deed, rekende ik er nog steeds op dat het een massasprint zou worden, maar Sagan reed zo hard op kop. Ik heb me vervolgens alleen op mijn eigen sprint gefocust."

Heerlijk

Kwiatkowski won in het verleden al de wereldtitel (2014), de Amstel Gold Race (2015), de E3 Harelbeke (2016) en twee keer Strade Bianche (2014 en 2017), maar in Milaan-San Remo kwam hij in zijn vorige vier deelnames niet verder dan een veertigste plaats in de editie van vorig jaar.

"Ik heb de afgelopen jaren weinig geluk gehad in deze koers, dat maakt deze overwinning nog mooier'', zei de renner van Team Sky. "Wat een heerlijk gevoel."