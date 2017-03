Kwiatkowski troeft Sagan af in sprint en wint Milaan-San Remo

Sagan wachtte de massasprint niet af en reed op het laatste deel van de Poggio, de slotklim van de dag, weg uit een flink uitgedund peloton.

De wereldkampioen kreeg alleen Kwiatkowski en Julian Alaphilippe met zich mee. Sagan ging de sprint vroeg aan, maar werd vlak voor de streep nog voorbijgereden door Kwiatkowski. De Fransman Alaphilippe eindigde als derde bij zijn debuut in 'La Primavera'.

Alexander Kristoff won op vijf seconden van de top drie de sprint van de achtervolgers en werd zo vierde voor de Colombiaan Fernando Gaviria. Arnaud Démare, de winnaar van vorig jaar in San Remo, kwam als zesde over de streep. John Degenkolb, Nacer Bouhanni, Elia Viviani en Caleb Ewan maakten de top tien vol grote namen vol.

Tom Dumoulin was in de finale veel in beeld als luxeknecht van Michael Matthews, maar de Australische sprinter van Team Sunweb kwam niet verder dan plek twaalf.

Poels

Kwiatkowski was twee weken geleden al de beste in de Italiaanse semiklassieker Strade Bianche. Hij won ook al een keer de Amstel Gold Race (2015) en de E3 Harelbeke (2016). In die laatste semiklassieker in Vlaanderen rekende hij ook af met Sagan.

De wereldkampioen van 2014 bezorgde zijn ploeg Team Sky de tweede zege ooit in een monument. Wout Poels had vorig jaar de primeur voor zijn formatie door Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam te schrijven.

Kopgroep

Milaan-San Remo, met 291 kilometer de langste klassieker op de wielerkalender, kende zoals zo vaak een heel lange aanloop, waarna de koers pas echt ontbrandde op de colletjes in de laatste vijftig kilometer.

Tien renners begonnen vrijwel vanuit de start aan een lange vluchtpoging. De Italianen Mattia Frapporti, Mirco Maestri, Alan Marangoni, Umberto Poli en Federico Zurulo, de Let Toms Skujins, de Australiër William Clarke, de Rus Ivan Rovny, de Spanjaard Julen Amezqueta en de Duitser Nico Denz kregen van het peloton een maximale voorsprong van iets meer dan vier minuten.

De vluchters reden heel lang aan kop - door de tegenwind lag de gemiddelde snelheid onder de 40 kilometer per uur - maar kans op succes was er nooit. Toen met nog vijftig kilometer te gaan achtereenvolgens de Capo Mele, de Capo Cervo en de Capo Berta opdoemden, liep de voordelige marge snel terug.

Cipressa

Op de Cipressa - een klim van 5,65 kilometer met de top op 21 kilometer van de streep - werden de laatste resten van de kopgroep opgeraapt door een nog groot peloton.

Onder anderen Dumoulin, Tim Wellens, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet toonden zich van voren op de Cipressa. Dumoulin probeerde het tempo hoog te houden voor Matthews, een goed klimmende sprinter. De Limburger zorgde ervoor dat Mark Cavendish, in 2009 winnaar op de Via Roma, moest lossen.

Een man of zeventig stormde af op de Poggio, een klimmetje met de top op 5,4 kilometer van de finish. Ook op de laatste col van de dag gooide Dumoulin de snelheid omhoog aan kop van het peloton. Op het moment dat de Nederlander zich moest laten afzakken, demarreerde Sagan.

Alaphilippe en Kwiatkowski hadden alle moeite om in het wiel van de wereldkampioen te komen, maar het trio begon wel samen aan de afdaling van Poggio, met een voorsprong van iets meer dan tien seconden op de achtervolgers.

Het trio hield die marge vast, waardoor ze mochten sprinten om de zege. Sagan leek de beste papieren te hebben, maar hij werd in extremis nog geklopt door Kwiatkowski.