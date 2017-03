Geblesseerde Poels ook nog niet van start in Ronde van Catalonië

"Wout is nog aan het herstellen en we hopen dat hij snel weer wedstrijden kan rijden", zegt een woordvoerder van Team Sky tegen De Limburger.

Poels moest door zijn kwetsuur ook al Parijs-Nice aan zich voorbij laten gaan en mikt nu wellicht op een rentree in de Ronde van Baskenland, die op 3 april van start gaat.

De blessure aan zijn rechterknie speelde voor het eerst op in de Ruta del Sol. Wat de precieze oorzaak is, is echter nog steeds onduidelijk voor de 29-jarige Poels. "De artsen denken dat ik mijn knie wat overbelast heb", zei hij vorige week.

Vorige week reisde hij ook al naar Londen, waar hij zich liet behandelen door een arts. "In elk geval is er nu een plan van aanpak: met fysiotherapie en wat extra rust hoop ik snel op de weer op de fiets te zitten."

Toch komt de Ronde van Catalonië nog te vroeg voor Poels, die vorig jaar nog de vijfde etappe won in de Spaanse rittenkoers.

Luik-Bastenaken-Luik

Poels was het wielerjaar 2017 sterk begonnen met een vierde plek in het eindklassement van zowel de Ronde van Valencia als de Ruta del Sol. Vorig jaar maakte hij indruk als 'superknecht' van Chris Froome en met de winst in Luik-Bastenaken-Luik.

Dit seizoen mag de Nederlander wat meer voor eigen kansen rijden van Team Sky. Zo hoopt hij hoge ogen te kunnen gooien in voorjaarsklassiekers als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.