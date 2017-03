Dertien Nederlanders aan de start in Milaan-San Remo

Team Sunweb heeft Tom Dumoulin, Roy Curvers, Tom Stamsnijder en Albert Timmer in de ploeg. Zij rijden in dienst van de Australische kopman Michael Matthews.

Lotto-Jumbo komt met Twan Castelijns, Jos van Emden, Tom Leezer en Bram Tankink naar Italië. De Sloveen Primoz Roglic en de Spanjaard Juan José Lobato zijn kopmannen van de Nederlandse formatie.

Team Sky gokt op de Italiaanse sprinter Elia Viviani en de Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski, maar heeft Danny van Poppel achter de hand voor een eventuele surprise. De Brabantse sprinter maakt zijn debuut in de 'Primavera'.

Van Poppel was dit jaar al vroeg op dreef. Hij won de proloog in de Herald Sun Tour in Australië en sprintte in veel etappes vooraan mee in de Tour Down Under. Zijn Britse ploeg zet vooralsnog in op Viviani, die als kopman vertrekt vanuit Milaan.

Vorig jaar

Arnaud Démare, de winnaar van vorig jaar, vertrekt als kopman van FDJ. Trek-Segafredo zet eveneens in op een sprint en oud-winnaar. De ploeg schuift John Degenkolb, winnaar in 2015, naar voren. De Duitser kan rekenen op de steun van onder anderen Koen de Kort.

De overige Nederlanders zijn Tom-Jelte Slagter (Cannondale), Martijn Verschoor en Rik van IJzendoorn (beiden Novo Nordisk).

In 2016 deden er nog veertien Nederlandse renners mee aan de 'Primavera'. Dat hadden er vijftien kunnen zijn, maar Dumoulin moest zich ziek afmelden. Slagter was op de veertiende plek de beste Nederlander.

De 108e editie van Milaan-San Remo wordt zaterdag verreden. De renners krijgen 291 kilometers in het noorden van Italië voor de wielen.