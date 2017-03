Dumoulin vindt dat hij 'trage stront' was in tijdrit Tirreno-Adriatico

"Ik weet niet of het een mindere dag was, of een mindere tijdrit an sich. Het was dramatisch. Het was echt niks. Dus ik heb wel een belangrijke les geleerd, denk ik", zei Dumoulin tegenover De Telegraaf.

De 26-jarige Limburger vreesde maandag al voor een teleurstellende race tegen de klok omdat hij de afgelopen tijd gewicht is kwijtgeraakt. Dumoulin wil dit jaar namelijk niet alleen in de tijdritten sterk voor de dag komen, maar is tevens van plan een betere klimmer te worden.

"Vandaag ging het blijkbaar niet hard genoeg. Ik moet hier even rustig over gaan zitten met mijn trainer. Dit was niet goed. Dit was niet waar ik normaal gesproken toe in staat mag worden geacht. Ik had gehoopt dat het nog mee zou vallen, maar dat was dus niet het geval."

Giro d'Italia

Dumoulin eindigde nog wel op de zesde plaats in het algemeen klassement, maar de slechte tijdrit blijft nog wel in zijn hoofd zitten. "We moeten hier weer hard aan gaan werken met het oog op de Giro d'Italia. We moeten even gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik was gewoon trage stront vandaag."

De Giro d'Italia begint op vrijdag 5 mei. Vorig jaar schreef Dumoulin de openingsetappe op zijn naam door de snelste te zijn in de tijdrit in Apeldoorn. Hij kon de Ronde van Italië echter niet afmaken wegens een zitvlakblessure.