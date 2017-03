Dennis houdt Van Emden af van ritzege, Quintana wint Tirreno

Van Emden was met een tijd van 11 minuten en 21 seconden heel lang de man met de snelste tijd, maar de als twee-na-laatst gestarte Rohan Dennis hield de 32-jarige Nederlander in extremis van de etappewinst af.

De Australiër klokte 11.18, goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 53 kilometer per uur bij de vlakke tijdrit in San Benedetto del Tronto. De specialist van BMC steeg door zijn overwinning ten koste van Thibaut Pinot van de derde naar de tweede plaats in het klassement.

Quintana begon met een ruime voorsprong van 1.06 op Dennis aan de rit tegen de klok en daar hield hij 25 seconden van over. De Colombiaan, die de macht greep door een zege in de koninginnenrit van zaterdag naar de top van de Terminillo, was eerder in 2015 de sterkste in de Tirreno.

Dumoulin

Tom Dumoulin hoopte als nummer vijf van het klassement een aanval te kunnen doen op het podium, maar de Limburger stelde teleur op zijn specialisme.

Dumoulin gaf 23 seconden toe op Van Emden, eindigde als dertiende in de daguitslag en zakte zelfs nog naar de zesde plaats in het eindklassement. De Brit Geraint Thomas schoof op naar plek vijf.

"Dit was vreselijk langzaam", twitterde de renner van Team Sunweb. "Wat een teleurstellende tijdrit. Hier moeten we van leren voor de volgende keer."

Bauke Mollema sloot de Italiaanse World Tour-koers af op de negende plaats. De Groninger van Trek-Segafredo zette dinsdag met 12.00 de 47e tijd neer.

Roglic

Van Emden moest als nummer 88 van het klassement al vrij vroeg in actie komen. De Schiedammer zette een scherpe tijd neer en bleef ruim anderhalf uur in de zogeheten hot seat zitten, omdat de een na de ander boven zijn tijd bleef.

De Australiër Michael Hepburn zette weliswaar dezelfde tijd neer, maar was enkele honderdsten van een seconde langzamer.

Van Emden zag vervolgens ook ploeggenoot en de nummer vier van het klassement Primoz Roglic boven zijn tijd blijven, maar Dennis bezorgde de Lotto-Jumbo-renner alsnog een kater.