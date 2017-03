Alles over Milaan-San Remo: 'Peter Sagan steekt er bovenuit'

Samen met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije vormt Milaan-San Remo het rijtje 'monumenten': de eendaagse koersen die gelden als absolute klassiekers op de wielerkalender. Sinds de eerste editie in 1907 is 'La Classicissima' slechts driemaal niet verreden (in 1916, 1944 en 1945).

De renners vertrekken vanaf de Piazza del Duomo in Milaan naar het zuiden, waarna er een flink stuk langs de kust gereden moet worden. Onderweg krijgt het peloton onder meer de Passo del Turchino en de 'Capi' (Capo Melo, Capo Cervo en Capo Berta) voor de wielen.

De Cipressa (met de top op 21,5 kilometer van de streep) en de Poggio di San Remo (met de top op 5,4 kilometer van de finish) zijn traditioneel de hindernissen in de absolute finale.

Stuurmanskunst is geboden in de laatste kilometers, die enkele nauwe wegen, haarspeldbochten en rotondes bevatten die voor moeilijkheden kunnen zorgen. De finishlijn is na 291 kilometer koers getrokken op de Via Roma. Daarmee is Milaan-San Remo de langste eendaagse koers van de UCI World Tour. (Bekijk hier het parcours.)

Ondanks de aanwezigheid van de Cipressa en de Poggio in de finale wordt Milaan-San Remo beschouwd als een klassieker voor sprinters, maar af en toe kan een slimme avonturier wat uitrichten. De laatste keer dat de winst niet naar een uitgesproken sprinter ging, was in 2012, toen Simon Gerrans zijn voorwiel net voor Fabian Cancellara en Vincenzo Nibali over de streep drukte.

Favorieten

Topfavorieten voor zaterdag zijn Peter Sagan en Greg Van Avermaet, die zich eerder deze maand al lieten zien tijdens de Tirreno-Adriatico. Wereldkampioen Sagan pakte twee ritzeges in die Italiaanse etappekoers, terwijl olympisch kampioen Van Avermaet met BMC de ploegentijdrit won en een etappe de leiderstrui droeg. De Belg eindigde vorig jaar als vijfde in 'La Primavera', de Slowaak werd toen twaalfde.

Ook titelverdediger Arnaud Démare is weer van de partij. De Fransman won eerder deze maand de eerste rit van Parijs-Nice en reed drie dagen in het leiderstricot. Tevens zullen oud-winnaars als Alexander Kristoff (2014) en John Degenkolb (2015) op een tweede zege azen.

Nederlanders

Tom-Jelte Slagter, de beste Nederlander van vorig jaar, staat namens Cannondale ook weer aan de start. Tom Dumoulin, die vorig jaar wegens ziekte moest afzeggen, rijdt nu wel en moet bij Sunweb samen met Roy Curvers, Tom Stamsnijder en Albert Timmer kopman Michael Matthews in stelling brengen.

Namens Team Sky debuteert Danny van Poppel in de eerste klassieker van het jaar. De Brabander fungeert bij de Britse formatie als een soort joker, achter Elia Viviani en Michal Kwiatkowski.

Twan Castelijn, Jos van Emden, Tom Leezer en Bram Tankink zullen namens Lotto-Jumbo rijden om kopmannen Juan José Lobato en Primoz Roglic goed naar de finish te loodsen. Verdere Nederlandse inbreng komt van Martijn Verschoor en Rik van IJzendoorn, allebei in dienst van Novo Nordisk

De laatste Nederlander die in Milaan-San Remo in de top tien finishte, was Max van Heeswijk in 2004.

Kenner

Voormalig Nederlands kampioen Léon van Bon reed Milaan-San Remo tien keer in zijn carrière, met een zesde plaats in 1999 als beste klassering. De inmiddels 45-jarige oud-renner weet dus hoe speciaal de koers is. "Het is de eerste echt lange koers, extreem lang zelfs. Dat spreekt tot de verbeelding. Milaan-San Remo is het makkelijkste monument om uit te rijden, maar het moeilijkste om te winnen."

"Sagan steekt er op dit moment met kop en schouders bovenuit voor mij. Daarna komen er een heleboel uitdagers, van wie Greg Van Avermaet toch de voornaamste is. Het nadeel van Sagan is dat hij een kleine ploeg heeft en het in principe zelf moet doen. Als er echt gekoerst gaat worden, is dat in het voordeel van Van Avermaet."

"Het leuke van Milaan-San Remo is dat er op de Cipressa of de Poggio altijd een groepje kan wegrijden. Dat zijn de kansen voor de aanvallers, Tom-Jelte Slagter zou zoiets zeker kunnen. Het hangt ervan af hoeveel werk er wordt gedaan en hoeveel controle de grote sprintersploegen hebben."

"Mocht het tot een sprint komen, dan hebben Sagan, Degenkolb en Kristoff de beste papieren. Het zou mij verbazen als een pure sprinter zoals Mark Cavendish zich ertussen rijdt zaterdag, hoewel Cavenddish de koers al eerder heeft gewonnen (in 2009, red.). Rassprinters zijn natuurlijk altijd gevaarlijk, maar normaal gesproken niet na een Poggio. Zelfs als ze er na de beklimmingen nog bij zitten, is er eigenlijk te weinig tijd om te herstellen."

"Uiteindelijk zullen de gevestigde namen het dus wel gaan uitmaken. Er is momenteel geen hardrijder die in dit soort koersen de rest erop kan leggen, zoals Fabian Cancellara dat ooit wel kon. Tom Dumoulin? Die is wel in vorm, maar het is een gigantisch gevecht om vooraan te zitten. Schrijf hem maar op als dark horse, blijven we nog een beetje vaderlandslievend."

“Milaan-San Remo is het makkelijkste monument om uit te rijden, maar het moeilijkste om te winnen.” Léon van Bon

Top 10 in 2016:

1. Arnaud Démare (Fra, FDJ)

2. Ben Swift (GB, Sky)

3. Jürgen Roelandts (Bel, Lotto Soudal)

4. Nacer Bouhanni (Fra, Cofidis)

5. Greg Van Avermaet (Bel, BMC)

6. Alexander Kristoff (Noo, Katusha)

7. Heinrich Haussler (Aus, IAM)

8. Filippo Pozzato (Ita, Southeast-Venezuela)

9. Sonny Colbrelli (Ita, Bardiani)

10. Matteo Trentin (Ita, Etixx-Quick Step)

14. Tom-Jelte Slagter (NED, Cannondale)

Laatste Nederlandse winnaar:

Hennie Kuiper (1985)

Recordwinnaar:

Eddy Merckx (zeven overwinningen, in 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 en 1976)

Deelnemende teams (met tussen haakjes de kopman):

AG2R (Bakelants, Vandenbergh)

Androni (Gavazzi)

Astana (Gatto)

Bahrein-Merida (Colbrelli)

Bardiani (Barbin)

BMC (Van Avermaet)

BORA-hansgrohe (Sagan)

Cannondale (Clarke)

Cofidis (Bouhanni)

Dimension Data (Cavendish)

FDJ (Démare)

Gazprom-RusVelo (Porsev)

Katusha (Kristoff)

Lotto-Jumbo (Lobato, Roglic)

Lotto Soudal (Roelandts, Gallopin)

Movistar (Bennati)

Novo-Nordisk (Lozano)

Orica-Scott (Gerrans)

Quick-Step (Gaviria)

Sky (Viviani, Kwiatkowski)

Sunweb (Matthews)

Trek-Segafredo (Degenkolb)

UAE Abu Dhabi (Swift)

Wilier Triestina (Pozzato, Belletti)