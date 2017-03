Gaviria troeft Sagan af in voorlaatste etappe Tirreno-Adriatico

Sagan won de derde en de vijfde etappe in de Italiaanse rittenkoers, maar de wereldkampioen kwam in Civitanova Marche net tekort tegen Gaviria. De sprinter van Quick-Step Floors boekte zijn vierde overwinning van het seizoen, na twee ritzeges in de Ronde van San Juan en één in de Ronde van Algarve.

De Belg Jasper Stuyven sprintte maandag naar de derde plek. De Italiaan Matteo Trentin - een ploegmaat van Gaviria - en de Belg Jens Debusschere maakten de top vijf vol.

De glooiende wegen zorgden voor een chaotische finale, waarin het aanvallen regende. Niki Terpstra probeerde het ook in de laatste kilometers, maar de Nederlander werd met nog 2,5 kilometer te gaan weer gegrepen.

Nairo Quintana behield de leiderstrui. De Colombiaan verdedigt dinsdag in de slotrit, een tijdrit van 10 kilometer met start en finish in San Benedetto del Tronto, een voorsprong van vijftig seconden op de Fransman Thibaut Pinot. Tom Dumoulin staat vijfde op 1.19, Bauke Mollema is de nummer negen met een achterstand van 1.37.

Spoorwegovergang

De voorlaatste etappe van de Tirreno voerde over 168 kilometer van Ascoli Piceno naar Civitanova Marche. Er was maar één gecategoriseerde klim, halverwege de etappe, maar echt vlak was het niet.

Ben Gastauer, Davide Ballerini, Raffaello Bonusi, Simone Andreetta, Mirco Maestri, Alan Marangoni, Joonas Henttala en Pavel Kochetkov vertokken vrijwel vanuit de start uit het peloton, maar de sprintersploegen hielden de voorsprong van het achttal beperkt.

Met nog een kleine negentig kilometer te gaan liepen de vluchters toch weg, maar dat kwam doordat het peloton zo'n drie minuten stil moest staan bij een dichte spoorwegovergang. De jury liet de kopgroep vervolgens stilstaan om de gewonnen minuten weer terug te geven.

De vluchters hielden desondanks nog lang stand, maar op minder dan tien kilometer was het gedaan met de kopgroep. Het was het sein voor onder anderen Vincenzo Nibali en Terpstra om een aanval te plaatsen, maar ook zij konden een sprint niet voorkomen.

In de spurt kwam Gaviria al vroeg op kop. Sagan kwam nog heel dichtbij, maar de Slowaak moest genoegen nemen met zijn 34e tweede plaats sinds 2016.