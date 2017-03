René Wolff stapt na WK op als bondscoach baansprinters

Zowel wielerbond KNWU als de Duitse coach meldt maandag dat er in goed overleg besloten is een einde te maken aan de samenwerking. Een reden voor de breuk wordt echter niet gegeven. In november verlengde Wolff zijn contract nog tot en met de Olympische Spelen in Tokio van 2018.

"Het is een moeilijke beslissing geweest om te stoppen als coach. Vooral omdat de baansprint selectie veel groeipotentie heeft richting de Spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit team sterk genoeg is om de weg naar Tokio succesvol voort te zetten", zegt Wolff, die in 2010 aantrad als bondscoach, maandag in een verklaring.

De 38-jarige Wolff benadrukt dat hij zijn werk voor de Nederlandse ploeg op een goede manier wil afsluiten bij de WK, die van 12 tot en met 16 april gehouden worden. "Uiteraard ligt mijn focus nu volledig op de WK om daar mijn bijdrage te leveren om het team optimaal te laten presteren."

Drie medailles

Wolff was behoorlijk succesvol met de baansprinters. Onder zijn leiding werden drie olympische medailles veroverd door Nederland. In 2012 pakte Teun Mulder in Londen brons op de keirin en afgelopen zomer in Rio de Janeiro was er zilver voor Mathijs Büchli en goud voor Elis Ligtlee op dat onderdeel.

Technisch directeur Johan Lammerts zegt het te betreuren dat Wolff vertrekt bij de bond. "Wij vinden het jammer dat René ons gaat verlaten en zijn hem dankbaar voor wat hij voor de baansport betekend heeft", aldus Lammerts. "We gaan er alles aan doen om het succesvolle traject dat René heeft ingezet voort te zetten richting Tokio.

De KNWU zegt zich te gaan oriënteren op mogelijke opvolgers van Wolff. De bond heeft nog geen coaches concreet op het oog.