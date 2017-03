Froome doorbreekt stilte en steunt Sky-baas Brailsford

De manager van de Britse wielerploeg bevindt zich in een lastig parket na onduidelijke verklaringen rond dubieuze medicatie binnen Team Sky.

"Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn in de manier waarop de ploeg deze zaak heeft aangepakt. Maar ik geloof in ons team en de manier waarop we werken'', stelt Froome in een verklaring in Britse media.

Een parlementaire commissie in Engeland onderzoekt momenteel mogelijk dopinggebruik bij Team Sky en de Britse wielerbond, onder meer naar aanleiding van een pakketje met medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig Sky-kopman Bradley Wiggins.

Brailsford kwam onder vuur te liggen door wisselende verklaringen. Ook de uitleg over de grote hoeveelheid aangetroffen ontstekingsremmer triamcinolon op de burelen van de Britse wielerbond wekte bevreemding. Niet alleen Wiggins zou, met toestemming van de internationale wielrenunie UCI, zijn behandeld met het middel, maar ook diverse andere werknemers onder wie Brailsford zelf.

"Maar Brailsford heeft een van de beste sportteams in de wereld gecreëerd", zegt Froome. "Zonder Dave is er geen Team Sky. Hij heeft me de laatste zeven jaar altijd gesteund en ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb."

"Hij heeft zelf toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar protocollen zijn aangepast zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt."

Anoniem

Een anonieme coureur van Team Sky meldde vorige week maandag aan Cyclingnews dat enkele renners van de Britse formatie zouden overwegen om Brailsford te vragen om op te stappen.

Veel Sky-renners reageerden op het artikel door op Twitter hun steun uit te spreken voor de teambaas. Opvallend was dat Froome zich stil hield; hij twitterde alleen over een diner dat hij had gehad in Zuid-Afrika.

Team Sky gaf afgelopen dinsdag in een officiële verklaring toe dat de ploeg fouten heeft gemaakt, maar de formatie benadrukte ook het geen antidopingregels heeft overtreden in de affaire rondom het medische pakketje van Wiggins in het Critérium du Dauphiné van 2011.

Brailsford meldde vrijdag bij een bezoek aan Parijs-Nice dat hij niet van plan was op te stappen bij Team Sky. "Het gaat goed met me en ik heb vertrouwen in de ploeg", zei de Brit.

Schoon

Froome stelt maandag in zijn verklaring dat hij "teleurgesteld is over de manier waarop Team Sky recent in de media is afgeschilderd".

"Maar ik begrijp ook dat we het in de toekomst beter moeten gaan doen. Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden namens mezelf en alle renners van Team Sky die een passie voelen voor onze sport en schoon willen winnen."

"Ik weet dat het tijd zal kosten om het vertrouwen in onze ploeg te herstellen, maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt, samen met iedereen bij Team Sky."