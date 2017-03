Dumoulin vreest dat zijn tijdrit tegen gaat vallen in Tirreno-Adriatico

Na de vijfde etappe van zondag staat Dumoulin vijfde in het algemeen klassement van de Tirreno, met een achterstand van 1.19 op leider Nairo Quintana.

"Ik ben heel benieuwd hoe mijn tijdrit nu is. Ik klim beter en anders en ben wat magerder geworden", zegt Dumoulin tegen De Telegraaf.

Maandag staat er een vlakke etappe op het programma, dinsdag eindigt de Tirreno met een individuele tijdrit over 10 kilometer. "Het zou best wel eens kunnen dat mijn tijdrit een beetje tegen gaat vallen, we gaan het zien", aldus Dumoulin.

Belangrijke les

Zaterdag werd de Limburger zesde in een bergrit, een dag later kwam hij in een heuvelachtige etappe als zevende over de finish. Dumoulin rijdt de Italiaanse rittenkoers ter voorbereiding op de Giro d'Italia in mei, waarin hij als kopman voor een hoge klassering wil gaan.

"Dit weekend heeft vertrouwen gegeven", zegt Dumoulin. "Zaterdag vertrok ik te vroeg bij mijn aanval. Dat is een belangrijke les. Ik ben mezelf daardoor een beetje tegengekomen."

De Tirreno heeft dit jaar een sterk deelnemersbeld. "In mijn huidige vorm zit ik dicht tegen de wereldtop aan. Met een verstandigere klim was ik derde of vierde geworden. Daar teken ik wel voor."

De 26-jarige Dumoulin vindt dat hij progressie boekt als klimmer. "Ik heb zeker een behoorlijke stap bergop gezet. Ik heb eerder hard geklommen, maar nog niet in het voorjaar."

Voorheen reed Dumoulin een strak tempo bergop, maar in de Tirreno liet hij tempoversnellingen zien. "Zaterdag was ik echt een springveer. Dat heeft me wel een beetje opgebroken, maar het was goed om het een keer te proberen."

Mollema

Bauke Mollema staat op 1.37 van Quintana op de negende plek van het klassement. Zaterdag had de kopman van Trek Segafredo een mindere dag. "Het waren misschien tien of twinitig seconden die je te veel verliest. Vandaag zat ik er op het einde goed bij, gelukkig ben ik in de top tien gekomen", zei Mollema zondag.

"Het klassement werd al lastig na de ploegentijdrit, maar ik houd wel een goed gevoel over aan het weekend. Zaterdag was voor mij een mindere dag. Dat kan een keer gebeuren, maar zo slecht was het ook weer niet. Als je op een slechte dag de schade kunt beperken, dan doe je het goed."

De 30-jarige Groninger hoopt in het klassement nog een kleine winst te boeken. "Misschien is er in de tijdrit nog iets mogelijk. Er staan allemaal goede tijdrijders voor me in het klassement, dus het wordt lastig om nog op te schuiven. Misschien één plekje. Ik wil gewoon een goede tijdrit rijden, dat is altijd lekker."