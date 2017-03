Henao troeft Contador af en schrijft 75e editie Parijs-Nice op zijn naam

Contador moest een halve minuut goedmaken op Henao om er met de eindzege vandoor te gaan, maar de Spanjaard kwam twee seconden tekort in de heuvelachtige slotrit van 115,5 kilometer.

Contador, die Parijs-Nice twee keer won, werd in de achtste en laatste etappe in de sprint afgetroefd door David De la Cruz. Hij kwam vorig jaar nog vier seconden tekort voor de eindzege in Nice.

Henao nam zaterdag in de koninginnenrit pas de leiding in het algemeen klassement over van de Fransman Julian Alaphilippe. Voor de Colombiaan is het winnen van Parijs-Nice een van de beste prestaties uit zijn carrière.

Henao eindigde vorig jaar nog als zesde in het algemeen klassement. Eerder dit seizoen veroverde hij de nationale wegtitel van zijn land.

Daniel Martin eindigde achter Hanao en Contador als derde op het podium. Alaphilippe moest het uiteindelijk doen met een vijfde plek in het algemeen klassement.

Aanval

De slotrit van Parijs-Nice telde 115,5 kilometer met vijf beklimmingen, waardoor Contador voldoende kansen kreeg in de laatste rit om de gele trui aan te vallen.

De meervoudig winnaar van de Tour de France en de Ronde van Spanje plaatste zijn eerste aanval vijftig kilometer voor de streep op de Cote de Peille en liet geletruidrager Henao daarbij direct achter zich.

Contador vormde een kopgroep met twaalf anderen, maar bleef uiteindelijk alleen achter met De la Cruz en Marc Soler. Het trio zag de voorsprong op Hanao oplopen tot veertig seconden, terwijl Contador op de top van de Col d’Eze ook nog twee bonificatieseconden pakte.

Sprint

Soler ging even alleen verder, maar kreeg al snel weer gezelschap van zijn twee medevluchters. In de lange afdaling wist Hanao het gat met Contador weer te verkleinen tot een kleine halve minuut, wat resulteerde in een spannende slotfase.

In de laatste kilometers van de slotrit probeerde Contador te ontsnappen van zijn medevluchters, maar De la Cruz bleef in zijn wiel en troefde hem uiteindelijk af in de sprint. Henao eindigde veilig in het peloton en stelde ternauwernood zijn eindzege veilig.