Dumoulin wijt mislopen ritwinst in Tirreno aan moment van aarzeling

Thomas (Team Sky) ging er in de slotfase van de heuvelachtige etappe vandoor en Team Sunweb-kopman Dumoulin was één van de renners die probeerde hem te achterhalen. Hij eindigde uiteindelijk op enkele tellen als tweede.

"Ik voelde me niet heel goed in het begin van de etappe, dus ik wist niet zeker hoe de dag zou verlopen", kijkt Dumoulin op de website van Team Sunweb terug op de rit.

"In de laatste kilometers aarzelde ik even om te gaan en dat brak me waarschijnlijk op. Ik wilde aanvallen, maar besloot te wachten en daardoor miste ik de beslissende demarrage."

Desondanks is de 26-jarige Nederlander tevreden. "Uiteindelijk was ik te laat om Geraint nog te achterhalen, maar het is een goed teken dat ik voorin zat en ben blij met mijn tweede plaats."

Ploegleider Aike Visbeek denkt dat Dumoulin zich nog vaker gaat laten zien in de komende dagen. "Hij pakte zes seconden voor het klassement en we blijven kijken naar kansen voor Tom in de resterende etappes."

Van Avermaet

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, die de Tirreno vorig jaar won, eindigde in de rit als vierde en veroverde daarmee de blauwe leiderstrui.

"Dit was een rit die me goed lag. Die leiderstrui is fijn, maar dat is vooral dankzij het teamwerk in de ploegentijdrit. Ik wilde hier echt graag winnen. We waren een beetje verrast door die aanval van Thomas", zei de Belg.

"Op dat moment hadden we mijn ploegmaat Caruso nog bij hem, maar daarna ging hij alleen en zat ik te ver. Op dat moment wist ik dat we de wedstrijd verloren hadden, want we hadden al veel krachten verbruikt onderweg en ik wist dat het moeilijk zou zijn om hem terug te halen."

Vrijdag gaat de Tirreno verder met een vlakke rit over 204 kilometer van Monterotondo Marittimo naar Montalto di Castro.