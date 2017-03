Dumoulin grijpt net naast zege in tweede rit Tirreno-Adriatico

De 30-jarige Thomas ging er aan het einde van de heuvelachtige etappe over 229 kilometer, die begon in Camaiore, in zijn eentje vandoor.

Dumoulin was één van de renners die de Sky-kopman nog probeerde te achterhalen, maar slaagde daar net niet in. De 26-jarige Nederlander kwam op een aantal tellen als tweede over de streep. Vlak achter hem eindigden Sagan (derde) en Greg Van Avermaet (vierde).

Titelverdediger Van Avermaet is de nieuwe leider in het klassement. Hij lost zijn ploeggenoot Damiano Caruso af, die woensdag in de door BMC gewonnen ploegentijdrit als eerste over de streep kwam. BMC-renners Rohan Dennis en Tejay van Garderen staan respectievelijk tweede en derde met dezelfde tijd als Van Avermaet.

De tweede rit werd gekleurd door de vluchters Hugo Houle, Davide Ballerini, Raffaello Bonusi, Mirco Maestri, Alan Marangoni en Charles Planet. Het zestal reed ruim 200 kilometer op kop, maar werd op 27 kilometer van de eindstreep teruggepakt. In de nerveuze slotfase plaatste Thomas een succesvolle aanval.

Van den Broeck

Lotto-Jumbo raakte Jurgen Van den Broeck kwijt. De 34-jarige Belg ging met nog ruim veertig kilometer te gaan onderuit en kon niet verder. Ook Orica-Scott-renners Roger Kluge en Caleb Ewan knepen in de remmen.

Vrijdag gaat de Tirreno verder met een vlakke rit over 204 kilometer van Monterotondo Marittimo naar Montalto di Castro.

De vierde etappe is de koninginnenrit met finish op de Terminillo. Dinsdag staat de zevende en laatste etappe op het programma, een tijdrit over 10 kilometer door San Benedetto del Tronto.