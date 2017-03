Alaphilippe neemt leiding over in Parijs-Nice na zege in tijdrit

Alaphilippe is de eerste Fransman sinds Damien Gaudin in 2013 die een individuele tijdrit weet te winnen in Parijs-Nice. De renner van Quick-Step kwam na 29 minuten en 31 seconden over de finish.

Tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador eindigde als tweede op negentien seconden achterstand, Tony Gallopin werd vlak daarachter derde.

Sam Oomen mocht zich de beste Nederlander in de tijdrit noemen. De Sunweb-renner gaf 59 seconden toe op Alaphilippe. Steven Kruijswijk werd veertien seconden achter Oomen twintigste.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement heeft Alaphilippe nu 33 seconden voorsprong op Gallopin. Gorka Izagirre is op 47 seconden derde en Sergio Henao is de nummer vier met een achterstand van 1.05 minuten. Démare is buiten de top tien gevallen.

Kruijswijk is in het klassement de beste Nederlander. De renner van Lotto-Jumbo heeft al een achterstand van 3.49 minuten op de gele trui.

Parijs-Nice gaat donderdag verder met een vlakke rit over 199 kilometer van Quincié en Beaujolais naar Bourg de Péage. De rittenkoers eindigt zondag in Nice met een etappe over 155 kilometer.