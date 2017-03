Team Sky geeft fouten toe maar ontkent overtreden antidopingregels

Volgens Team Sky bevatte het verdachte pakketje voor Wiggins het legale medicijn fluimucil, maar er is geen documentatie om dat te bewijzen. Het Britse antidopingagentschap UKAD wordt daardoor flink gehinderd in zijn onderzoek naar de zaak.

Team Sky reageert dinsdag in een uitgebreide verklaring op alle commotie van de afgelopen weken rondom de ploeg.

"We hebben geen documentatie kunnen overleggen van de korte periode die relevant is voor het onderzoek van het UKAD en dat heeft logischerwijs problemen opgeleverd. Het onderschrijft een probleem met het bijhouden van documentatie en we accepteren dat er fouten zijn gemaakt", schrijft Team Sky.

Teambaas Dave Brailsford meldt in een brief aan Damian Collins, de voorzitter van een parlementaire commissie die onderzoek doet naar doping in de Britse sportwereld, echter dat er "een fundamenteel verschil is tussen fouten in onze werkwijze en overtredingen van de regels".

Onjuist

Volgens de originele beschuldiging van vorig jaar september zou het verdachte pakketje uit 2011 triamcinolon hebben bevat, een ontstekingsremmer waarvoor voormalig Tourwinnaar Wiggins later drie keer een medisch attest kreeg.

Teamdokter Richard Freeman en Wiggins ontkennen dat dit het pakketje triamcinolon bevatte. "Maar het is een serieuze beschuldiging, dus het is goed dat dit grondig onderzocht is door UKAD", schrijft Team Sky dinsdag.

"Team Sky heeft volledig meegewerkt aan dit onderzoek en kijkt uit naar de conclusies. Het moet worden benadrukt dat, zover wij weten, UKAD's uitgebreide onderzoek tot nu toe geen bewijzen heeft gevonden van de beschuldigingen over dopinggebruik. We blijven geloven dat die beschuldiging onjuist is en dat er geen overtredingen zijn begaan door Team Sky of een van zijn werknemers."

Brailsford

Brailsford staat door alle verhalen rondom zijn ploeg flink onder druk. Een anonieme Sky-renner vertelde maandag aan Cyclingnews dat hij en een paar van zijn ploeggenoten zouden overwegen Brailsford te vragen om op te stappen.

Dat artikel zorgde ervoor dat een groot deel van de Sky-renners via Twitter hun vertrouwen uitsprak in Brailsford.