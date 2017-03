Bennett verrast topsprinters in derde etappe Parijs-Nice

Alexander Kristoff werd tweede en de Duitser John Degenkolb derde. Lotto-Jumbo-troef Dylan Groenewegen kon door een valpartij in de finale niet meesprinten en kwam enkele minuten na het peloton solo over de streep.

Voor de 26-jarige Bennett is het de eerste zege in dit prille wielerseizoen. Vorig jaar won hij Parijs-Bourges en een rit in het Criterium International.

Arnaud Démare blijft leider in het algemeen klassement van de rittenkoers die deeluitmaakt van de WorldTour. De Fransman van FDJ kwam als zesde over de meet. In het algemeen klassement heeft Démare een voorsprong van zes seconden op zijn landgenoot Julian Alaphilippe.

De nummer drie van het klassement, Kristoff, begint woensdag met dertien tellen achterstand op Démare aan de derde etappe. Er staat dan een tijdrit van 14,5 kilometer op het programma van Beaujeu naar Mont-Brouilly. Op zondag wordt in Nice de laatste etappe verreden.

Kopgroep

De etappe van dinsdag ging over 190 kilometer van Chablis naar Chalon-sur-Saone. Een col van de tweede categorie op 25 kilometer van de streep vormde het belangrijkste obstakel.

De Fransen Pierre-Roger Latour en Romain Combaud en de Amerikaan Benjamin King ontsnapten al vroeg uit het peloton en kregen een maximale voorsprong van acht minuten.

In de finale moest King zijn medevluchters laten gaan. Pas op anderhalve kilometer van de finish werd het Franse duo ingerekend door het peloton.

De Duitser Marcel Kittel zette in de massasprint al vroeg aan, maar werd voorbijgereden door onder anderen Bennett. De Ier troefde ook Kristoff en Degenkolb af. Kittel werd nog vierde, vlak voor de Australiër Michael Matthews van Team Sunweb. André Greipel kwam niet verder dan de zevende plek.