'Renners Team Sky willen af van omstreden baas Brailsford'

De Britse ploeg ligt bij het Britse antidopingagentschap UKAD onder het vergrootglas. De instantie doet onder rmeer onderzoek naar de inhoud van een pakketje dat Bradley Wiggins in 2011 kreeg.

Brailsford stond toen ook al aan het roer van de equipe en gaf in de voorbije periode onduidelijke verklaringen over de inhoud van het pakketje. Bij de Britse ploeg staan onder anderen Wout Poels, Danny van Poppel en Tourwinnaar Chris Froome onder contract.

Volgens een anonieme renner van Team Sky zorgt alle consternatie rond zijn baas voor onrust binnen het team. "We maken ons zorgen. Binnen een groep die zo gericht is op details, beginnen er scheurtjes in het pantser te ontstaan omdat de aandacht van mensen elders ligt", aldus de coureur tegen Cyclingnews.

"Behalve Dave is er van ons niemand anders betrokken bij deze controverse. Wat is er voor nodig zodat we ons weer volledig op de koers kunnen richten?"

Testosteron

Afgelopen weekend werd Brailsford verder in het nauw gedreven. Zo onthulde The Sunday Times dat het UKAD bewijs vond dat dokter Richard Freeman in 2011 een onbekende hoeveelheid testosteron - een verboden middel - ontving.

Freeman werkte op dat moment voor de Britse wielerbond en voor Team Sky. Volgens de ploeg ging het om een foute bestelling en werd de testosteron teruggestuurd.

Zaterdag was er ook al een nieuwe episode in de affaire rond de ploeg. Het ging toen om triamcinolon, dat aangetroffen was op de burelen van de Britse wielerbond. De bewuste ontstekingsremmer werd een aantal malen met toestemming van de autoriteiten geïnjecteerd bij Wiggins.

Volgens UKAD-baas Nicole Sapstead was de bestelde hoeveelheid veel te groot om voor één persoon bestemd te zijn. Daarop verklaarden medewerkers dat Freeman het middel ook gebruikte voor ander personeel en meldde Brailsford dat ook hij een injectie toegediend had gekregen.