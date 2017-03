Colbrelli wint nieuwe waaierrit Parijs-Nice, Groenewegen vierde

Colbrelli troefde John Degenkolb af in een koude en lange sprint. Klassementsleider Arnaud Démare eindigde als derde. Nederlandse kampioen Dylan Groenewegen sprintte naar de vierde plaats.

Topsprinters André Greipel en Alexander Kristoff moesten genoegen nemen met respectievelijk de achtste en de negende plek.

Démare heeft in het algemeen klassement door twee bonificatieseconden nu een voorsprong van zes seconden op de nummer twee Julian Alaphilippe. Richie Porte verloor meer dan veertien minuten en kan een derde eindzege vergeten.

De derde rit van Parijs-Nice voert dinsdag van Chablis naar Chalon-sur-Saône over 190 kilometer. Op 25 kilometer van de streep ligt de top van een col van tweede categorie.

Waaiers

Net als zondag in de eerste etappe was het maandag in de tweede rit van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly (195 kilometer) door de regen en wind al heel snel oorlog.

Binnen het halfuur lag het peloton in zes waaiers uiteen. Uiteindelijk bleven er maar 22 renners over in de voorste groep. De Nederlanders Sam Oomen en Timo Roosen en klassementsleider Démare waren mee, maar grote namen als Alberto Contador, Daniel Martin en Porte moesten in de achtervolging.

De gemiddelde snelheid lag rond de 50 kilometer per uur, waardoor de samenstelling van groep één bleef wisselen. Porte was de grootste verliezer, want hij reed al snel op meer dan vier minuten achterstand.

De groep van Contador wist na een lange achtervolging wel weer aan te sluiten met nog 57 kilometer te gaan.

Hergroepering

Op het moment van de hergroepering besloten zes renners om te demarreren. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Maarten Wynants (Lotto-Jumbo), Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Sven Erik Bystrøm (Katusha), Evaldas Siskevicius (Delko) en Marc Sarreau (FDJ) pakten iets meer dan een minuut.

Sarreau viel weg door een lekke band en met nog twintig kilometer te gaan probeerde Gilbert het alleen. De Belgisch kampioen hield lang stand, maar op vijf kilometer van de streep werd hij gegrepen door het peloton.

Een man of zeventig bereidden zich vervolgens voor op een sprint, maar Cannondale-renner Kristijan Koren probeerde die spurt nog te voorkomen. Het avontuur van de Sloveen was voor het ingaan van de laatste kilometer voorbij.

Groenewegen zat wat ingesloten in de sprint, waardoor hij tekortkwam voor de winst. Colbrelli kwam al vroeg op kop en hield Degenkolb van zich af voor zijn eerste zege van het wielerseizoen. Vorig jaar was de renner van Bahrain Merida goed voor zeven overwinningen.