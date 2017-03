Kruijswijk en Verhoeven kritisch op Lotto-Jumbo na 'treurige dag'

De 29-jarige Kruijswijk, die in mei een gooi wil doen naar de eindzege in de Ronde van Italië, viel op 23 kilometer van de finish samen met Romain Bardet. Hij wist nog wel terug te keren in de eerste achtervolgende groep, maar dat had hem al zijn krachten gekost.

"Toen ik weer aansloot, merkte ik dat er niks meer in de tank zat. Ik ben nooit hersteld van de inspanning om terug te keren", aldus de Brabander op de site van zijn ploeg na de door de Fransman Arnaud Démare gewonnen rit.

"Toen Katusha op vijf kilometer van de streep nog eens aanzette, zat ik volledig aan mijn limiet en moest ik lossen. Ik was volledig leeg."

Kruijswijk kwam uiteindelijk op 2 minuten en 28 seconden van Démare over de streep. "Het was niet makkelijk vandaag, maar we moeten naar onszelf kijken. We hebben de slag volledig gemist."

Kritisch

Ploegleider Nico Verhoeven is ook kritisch op zijn renners, die in de waaierrit nooit goed van voren zaten.

"We hebben een treurige dag gehad. Het peloton was volledig uiteengevallen in verschillende groepjes en dan verwacht je ook wel wat van onze renners vooraan, maar dat was niet het geval. Alleen Steven en Bram Tankink zaten in de tweede groep, dat is niet goed."

De overige zes renners van Lotto-Jumbo eindigden in een grote groep op ruim zestien minuten van Démare. Volgens Verhoeven moet de Nederlandse formatie zijn focus nu verleggen in de rest van de Franse World Tour-koers.

"We gaan eerst eens praten met elkaar. We moeten de juiste richting weer vinden. We zullen nu voor etappezeges gaan met Kruijswijk en Dylan Groenewegen."

Contador

Lotto-Jumbo is niet de enige ploeg die zijn wonden moet likken na de eerste etappe van Parijs-Nice. AG2R-kopman Bardet werd zelfs uit koers gehaald door de jury, omdat hij na zijn valpartij even aan de ploegauto hing.

Tweevoudig winnaar Richie Porte verloor 47 tellen, Alberto Contador - de nummer twee van vorig jaar - eindigde als twintigste op 1 minuut en vier seconden, één seconde achter Team Sunweb-kopman Warren Barguil.

Parijs-Nice duurt nog tot en met volgende week zondag. De 'rit naar de zon' gaat maandag verder met een vlakke rit van 195 kilometer van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly.