Démare sterkste in eerste rit Parijs-Nice, Van Emden wint in Vlaanderen

Aan het einde van de relatief vlakke rit over 148,5 kilometer in Parijs-Nice met start en finish in Bois d'Arcy ontsnapten Démare en Alaphilippe uit een grote kopgroep. Ze sprintten vervolgens samen om de zege.

Van de oorspronkelijke kopgroep eindigde de Noor Alexander Kristoff als derde, voor de Belg Philippe Gilbert (vierde).

Op negentig kilometer van de streep werd het tempo onder barre omstandigheden flink opgeschroefd door vooral FDJ en Quick-Step Floors. Het peloton brak in tweeën en veel favorieten, onder wie Alberto Contador, Richie Porte en Romain Bardet, misten de slag.

Contador gaf uiteindelijk ruim een minuut toe op ritwinnaar Démare. Porte en Bardet kwamen op 47 seconden van de Fransman binnen.

Romain Bardet werd na afloop gediskwalificeerd. De Fransman kwam 22 kilometer voor de finish ten val en hing even aan de ploegauto om zijn achterstand goed te maken. De organisatie besloot Bardet daarop uit de koers te halen.

Kruijswijk

In de groep met achtervolgers kwam Bardet bovendien ten val en hij nam daarin onder andere Lotto-Jumbo-renner Steven Kruisjwijk mee. De Brabander kwam uiteindelijk als 37e over de streep met een achterstand van 2.28.

Maandag staat er opnieuw een vlakke rit op het programma in Parijs-Nice. De renners beginnen dan in Rochefort en Yvelines en eindigen na een etappe van 192 kilometer in Amilly.

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag 12 maart. Vorig jaar won Sky-renner Geraint Thomas de 'rit naar de zon'.

Dwars door Vlaanderen

Jos van Emden wist zondag de eerste editie van Dwars Door West-Vlaanderen op zijn naam te schrijven. De renner van Lotto-Jumbo versloeg de Zwitser Silvan Dillier in de sprint.

Het duo koesterde tien kilometer voor de finish een voorsprong van twintig seconden op de tweede groep, die werd geleid door Twan Castelijns, ploeggenoot van Van Emden. De 32-jarige Nederlander hield Dillier op de laatste meters voor zich en pakte de zege.

Voor Van Emden is het zijn negende profzege. De Schiedammer won eerder onder meer een rit in de Eneco Tour van 2015.