De Jongh denkt dat positie Sky-baas Brailsford onhoudbaar is

Teambaas Brailsford is al een tijdje in opspraak vanwege onduidelijke verklaringen over de inhoud van een pakketje medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig kopman Bradley Wiggins.

De leiding van Sky houdt vol dat het om het niet verboden product fluimucil gaat, maar de administratie die dat moet ondersteunen ontbreekt.

De Jongh, die aan het eind van 2012 moest vertrekken als ploegleider bij Sky nadat hij had opgebiecht als renner verboden middelen te hebben gebruikt, wil niet suggereren dat zijn vroegere baas betrokken is bij verboden praktijken.

"Maar gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd, lijkt het me onwaarschijnlijk dat hij kan aanblijven'', zei De Jongh tegen Cyclingnews. "Als je zo lang geen duidelijkheid geeft over de inhoud van het bewuste pakketje en een paar keer de waarheid verdraait, dan ben je niet transparant. Dan heb je gefaald."

Testosteron

Een uitgebreid artikel zondag in The Sunday Times lijkt Team Sky en Brailsford weer verder in het nauw te brengen.

De Britse krant bericht dat het Britse antidopingagentschap UKAD bewijs heeft gevonden dat dokter Richard Freeman in 2011 een onbekende hoeveelheid testosteron - een verboden middel - heeft ontvangen. Freeman werkte op dat moment voor de Britse wielerbond en voor Team Sky.

Richard Peters, die zes jaar geleden hoofd was van de medische afdeling van de Britse wielerbond, meldt aan The Sunday Times dat het om een foute bestelling ging en dat de testosteron is teruggestuurd.

"Dokter Freeman, die verantwoordelijk was voor het bestellen van medicijnen, legde uit dat de bestelling nooit geplaatst was en dat het dus om een fout moest gaan", aldus Peters. "Hij nam dezelfde dag nog telefonisch contact op met de leverancier en zij bevestigden dit."

"Ik heb dokter Freeman gevraagd om het pakketje terug te sturen naar de leverancier, en om ervoor te zorgen dat hij een schriftelijk bevestiging kreeg dat het om een foute verzending ging en dat ze het pakketje weer hadden ontvangen. Die bevestiging heb ik gezien en daarom vond ik het niet nodig om Dave Brailsford op de hoogte te brengen."

Episode

Zaterdag was er ook al een nieuwe episode in de affaire rond de ploeg. Het ging toen om triamcinolon, dat aangetroffen was op de burelen van de Britse wielerbond. De bewuste ontstekingsremmer werd een aantal malen met toestemming van de autoriteiten geïnjecteerd bij Wiggins.

Volgens UKAD-baas Nicole Sapstead was de bestelde hoeveelheid veel te groot om voor één persoon bestemd te zijn. Daarop verklaarden medewerkers dat Freeman het middel ook gebruikte voor ander personeel en meldde Brailsford dat ook hij een injectie toegediend had gekregen.

De Jongh zei vooral verbaasd te zijn over het ontbreken van documenten rond de medicatie. "Die zouden kwijt zijn, maar in mijn tijd hadden ze een systeem waarin alles werd geregistreerd.''